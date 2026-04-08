W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Szczuckiemu, zarzucając mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Zarzuty dotyczą zatrudnienia członków jego sztabu wyborczego w nowej komórce Rządowego Centrum Legislacji, co miało skutkować stratami w wysokości 900 tys. złotych związanymi z wypłatami, delegacjami, noclegami i kosztami paliwa.

Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka PiS, nie przyznaje się do zarzutów i określa je jako bezpodstawne.

- Zarzut stawiany Krzysztofowi Szczuckiemu jest jeden: przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści osobistej - przekazał Interii prok. Skiba.

- Zarzut został postawiony w związku ze zmianą struktury Rządowego Centrum Legislacji, utworzeniem nowej komórki, w której zostały zatrudnione na osobiste polecenie Krzysztofa Szczuckiego osoby będące członkami jego sztabu wyborczego, które nie wykonywały żadnych prac na rzecz Rządowego Centrum Legislacji, a brały udział w kampanii wyborczej do Sejmu w 2023 roku - dodał rzecznik warszawskiej prokuratury.

Jak zaznaczył "łączna suma strat wynikająca z pensji wypłacanych tym osobom, jak również delegacji, noclegów i kosztów paliwa w związku z wzięciem udziału w 82 różnych spotkaniach wyborczych na rzecz Krzysztofa Szczuckiego to 900 tys. złotych".

Za zarzucane Krzysztofowi Szczuckiemu przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura: Jest akt oskarżenia wobec Krzysztofa Szczuckiego

Krzysztof Szczucki sprawował funkcję szefa Rządowego Centrum Legislacji w latach 2020-2023. Stawiane mu zarzuty były jedną z przesłanek, na podstawie których Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o odebraniu Prawu i Sprawiedliwości finansowania z budżetu państwa. Sprawa wyszła na jaw po wewnętrznym audycie w RCL, w ramach którego wykryto nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu Centrum.

Sam Szczucki jest posłem PiS od 2023 roku, jednak został zawieszony w prawach członka partii, a jego sprawą ma zająć się rzecznik dyscyplinarny partii.

Szczucki nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. - Ten zarzut jest bezpodstawny. Rządowe Centrum Legislacji pod moim kierownictwem funkcjonowało w sposób prawidłowy i rzetelny - mówił w marcu ubiegłego roku.

