W kwietniu Uniwersytet Warszawski złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Jak przypomina "Gazeta Wyborcza" w zawiadomieniu była mowa o podejrzeniu znęcania się (art.207 § 1 Kodeksu karnego) oraz doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności przez nadużycie stosunku zależności (art.199 § 1).