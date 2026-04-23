Ruch prokuratury w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pałac reaguje

W skrócie Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził, że nie obawia się śledztwa w sprawie zaprzysiężenia sędziów TK, jednak odmówił odpowiedzi na pytanie o możliwy wpływ otoczenia prezydenta Nawrockiego na jego decyzję.

W środę Prokuratura Krajowa ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie ślubowania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i nieodebrania przysięgi przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Dochodzenie obejmuje podejrzenie ułatwiania prezydentowi niewywiązania się z obowiązków oraz złośliwego naruszania praw pracowniczych, o czym prokuraturę zawiadomili sędziowie Bentkowskiej i Szostka.

W środę rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że w Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Na czwartkowej konferencji prasowej rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego został zapytany, czy obawia się śledztwa.

- Nie, nie obawiam się tego śledztwa. Panu ministrowi (sprawiedliwości Waldemarowi - red.) Żurkowi ustroje się pomyliły - powiedział Rafał Leśkiewicz.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta zachęcił Żurka do przeczytania książki "Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956". To historia ulegania wymiaru sprawiedliwości władzom komunistycznym po drugiej wojnie światowej.- Czytając życiorysy tych osób i to, co oni robili po roku 1945, można w nich znaleźć wiele analogii dotyczących tego, co robią obecnie rządzący - ocenił Leśkiewicz.

Leśkiewicz dopytywany, czy w otoczeniu prezydenta Nawrockiego były osoby, które zachęcały go do nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK, odmówił odpowiedzi.

- Jak zapyta prokuratura, to odpowiemy prokuraturze. Decyzje w sprawach dotyczących działań prezydenta, konstytucyjnych prerogatyw prezydenta, podejmuje bezpośrednio prezydent RP - podkreślił.

Dowody podstawą do wszczęcia śledztwa. Prokuratura zbada dwa wątki

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w zeszłym tygodniu, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego w sprawie nieodebrania przez prezydenta Karola Nawrockiego ślubowania sędziów TK.

Postępowanie ma się toczyć m.in. wobec pracowników kancelarii prezydenta, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by ten nie odebrał ślubowania od wszystkich sześciorga sędziów wybranych przez Sejm. Według ministra pracownicy kancelarii mogli się dopuścić niedopełnienia obowiązków.

Prokurator Adamiak przekazała, że podstawą do wszczęcia postępowania było nie tylko postępowanie sprawdzające zlecone przez ministra sprawiedliwości, ale też zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Są to sędziowie wybrani przez Sejm, od których przysięgę odebrał prezydent Karol Nawrocki.

W zawiadomieniu oceniono, że do naruszenia doszło poprzez m.in. "nienawiązanie stosunku służbowego oraz niepodpisanie wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji - nieprzydzielenie im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania".

Prokurator Adamiak w opublikowanym w środę oświadczeniu przekazała, że śledztwo dotyczyć będzie "ułatwiania prezydentowi niedopełnienia obowiązków (...) poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem".

Po drugie, postępowanie odnosi się do niedopełnieniu obowiązków przez wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym, a także "złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych" poprzez niezapewnienie czterem sędziom TK "warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów TK, a w konsekwencji uniemożliwienie im podjęcia działalności orzeczniczej".

Sejm wybrał sędziów do TK. Polityczna burza o ślubowanie

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK - do tego momentu w TK na 15 stanowisk sędziowskich było dziewięć osób. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta", ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK.

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

