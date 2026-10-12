W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła czynności sprawdzające dotyczące zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających przez Michała Kołodziejczaka.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznaczył, że prokuratura reaguje z urzędu na podejrzenie przestępstwa bez względu na nazwisko.

Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu KO, a jego klub oczekuje wyjaśnienia sprawy przez właściwe służby.

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"W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka, w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających" - poinformowała prokuratura za pośrednictwem platformy X.

Do komunikatu prokuratury odniósł się chwilę później minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

"Skończyły się czasy telefonów z Nowogrodzkiej i ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną" - napisał na X. Podkreślił, że jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu - "niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska". "Nie ma świętych krów" - dodał.

Czarne chmury nad Michałem Kołodziejczakiem. Poseł został zawieszony

W piątek rano Kanał Zero podał, że byłe współpracownice oskarżają byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, "którą przedstawiał jako kokainę". Opublikowano również nagranie rozmowy między jedną z kobiet a Kołodziejczakiem, w którym polityk przyznaje się do brania narkotyków.

O komentarz do tych oskarżeń w Sejmie proszony był Michał Kołodziejczyk. Odmówił odniesienia się do szczegółów sprawy, ale wersję obu kobiet określił jako "pomówienia".

Później, w piątek późnym wieczorem szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował, że Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu. Dodał, że KO oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby.

"Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami" - skomentowała posłanka KO Dorota Łaboda.



