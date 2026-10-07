Ruch prokuratury, stawiają zarzuty po aferze. Chodzi o Dawida K.

Informacje o aktualnym stanie postępowań przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

- Pierwsze śledztwo dotyczy oszustwa na szkodę warszawskiego Szpitala Południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktur i wyłudzeniem kwoty ok. 500 tys. złotych nienależnych poborów osiągniętych przez jednego z lekarzy - wyjaśnił.

Dawid K. usłyszał zarzuty. Nowe informacje z prokuratury

Informacje uzyskane przez prokuraturę wskazują, że "w wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał (...) w miejscu pracy" w czasie, który zgłaszał do rozliczenia jako przepracowany. - W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo poza granicami państwa - dodał prok. Skiba.

W związku z tymi ustaleniami Dawid K. usłyszał zarzuty - jeden z nich dotyczył popełnienia oszustwa na kwotę ponad 580 tys. zł. - Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy Dawid K. był zatrudniony w Szpitalu Południowym na różnych oddziałach. Chodzi o kilkadziesiąt faktur, w których poświadczona została nieprawda - sprecyzował rzecznik.

We wtorek w prokuraturze odbyły się czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Dawid K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Zawnioskował także o dostęp do akt i zapowiedział złożenie kolejnych wyjaśnień po zapoznaniu się z nimi.

- Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych wolnościowych w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tys. złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu - dodał prok. Skiba. Poręczenie to zostało już złożone.

Warszawa. Prokuratura bada funkcjonowanie Szpitala Południowego

Rzecznik prokuratury przekazał także informacje dotyczące drugiego postępowania, które, jak wskazał, ma dużo szerszy charakter i dotyczy funkcjonowania Szpitala Południowego oraz nadzoru nad nim.

- Mówimy nie tylko o odpowiedzialności władz szpitala w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniu SORu, nieprawidłowym rozliczaniem faktur lekarzy, innymi okolicznościami, które były alarmowane w zeznaniach świadka (lekarza Emila Jędrzejewskiego - red.) (...), ale weryfikujemy także inne wątki, które są bardzo ważne - wskazał.

Prok. Skiba poinformował, że w ramach tego śledztwa przesłuchano ponad 160 osób. - Możemy już na tym etapie potwierdzić, że zeznania doktora Jędrzejewskiego, które zostały złożone w drugim terminie przesłuchania w czerwcu, nie są tak kategoryczne, jak by się wszyscy spodziewali (...). Mogę potwierdzić, że są to zeznania świadka głównie ze słyszenia, a nie świadka naocznego - dodał.

"Pokój VIP" w Szpitalu Południowym. Ustalenia prokuratury

Rzecznik podkreślił, że stopień kategoryczności tych zeznań jest "bardzo ograniczony". Wyjaśnił także, że wciąż trwają przesłuchania dotyczące kwestii specjalizacji Dawida K. Dotychczasowe ustalenia prokuratury nie potwierdzają natomiast istnienia w placówce tzw. pokoju VIP.

- Natomiast w zeznaniach kilku świadków z SORu, głównie z rejestracji, pojawiła się kwestia skróconej ścieżki dla osób, które dzwoniły na rejestracje, prosiły o zarejestrowanie na poradę do doktora Dawida K., jak również powoływały się na to, że telefon otrzymały w specjalnym trybie od niego - powiedział.

W tym kontekście prokuratura wytypowała kilkanaście osób, w tym polityków i inne rozpoznawalne postacie, które będą w najbliższym czasie przesłuchiwane.

Odrębne postępowanie dotyczy natomiast czterech błędów w sztuce lekarskiej, które były sygnalizowane prokuraturze oraz kwestii śmierci pacjenta, którego zwłoki znaleziono w łazience placówki.

Więcej informacji wkrótce...

Afera w Szpitalu Południowym. Ogromne zarobki Dawida K.

Sprawa Dawida K., byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, stała się głośna po ustaleniach portalu Zero.pl. Portal informował, że młody lekarz jako koordynator SOR podczas specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w 2025 roku 1,6 mln złotych.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez medyka oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.



