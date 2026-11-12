W skrócie Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi wyemitowanych na antenie Telewizji Republika po zamachu terrorystycznym z 7 listopada.

Postępowanie prowadzone jest w kierunku zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania oraz publicznego znieważenia na tle narodowościowym lub etnicznym.

Małopolska policja zdementowała doniesienia Tomasza Sakiewicza o braku funkcjonariuszy na miejscu zamachu, wskazując, że pierwszy patrol zareagował w 23 sekundy.

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Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała w czwartek o wszczęciu śledztwa dotyczącego wypowiedzi, które pojawiły się na antenie Telewizji Republika po zamachu terrorystycznym z 7 listopada. Postępowanie prowadzi prokurator z II Wydziału Śledczego.

Śledczy wskazali dwa przepisy Kodeksu karnego: art. 212 par. 2 oraz art. 257 par. 1. Pierwszy dotyczy zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, drugi - publicznego znieważenia osoby lub grupy osób ze względu między innymi na narodowość, pochodzenie etniczne, rasę lub wyznanie.

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Za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Publiczne znieważenie na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym lub wyznaniowym zagrożone jest natomiast karą do trzech lat więzienia.

Śledztwo ws. TV Republika. Prokuratura wskazuje kolejne kroki

Śledztwo wszczęto na podstawie kilku zawiadomień, w tym złożonych przez osoby prywatne - ustaliła reporterka Polsat News Klaudia Syrek w rozmowie z przedstawicielem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Śledczy wstępnie zapoznali się również z materiałami medialnymi.

- Na pewno będziemy chcieli uzyskać nagranie, przesłuchać świadków zawiadamiających - przekazał przedstawiciel prokuratury.

Zapytany, czy wśród osób wzywanych na przesłuchanie może znaleźć się Tomasz Sakiewicz, zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie na wskazywanie konkretnych świadków i planowanych czynności procesowych.

Prokuratura nie przesądza również, czy i komu mogą zostać przedstawione zarzuty. O dalszym przebiegu śledztwa zdecyduje prowadzący je prokurator.

Tomasz Sakiewicz o zamachu w Krakowie. Fala krytyki po relacji TV Republika

Wcześniej szeroką krytykę wywołała sobotnia relacja Tomasza Sakiewicza, otwiera się w nowym oknie, redaktora naczelnego Telewizji Republika, który znajdował się w pobliżu miejsca zamachu na krakowskim Rynku Głównym.

Podczas transmisji dziennikarz przekonywał, że na miejscu tragedii nie widzi funkcjonariuszy policji.

- Wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy - mówił Sakiewicz.

Na jego słowa zareagował jeden z przechodniów. - Co za bzdury pan gada? - zwrócił się do dziennikarza.

Sakiewicz odpowiedział, że "nie widać ani jednego policjanta", choć w tym czasie za jego plecami znajdował się funkcjonariusz.

Małopolska policja stanowczo zaprzeczyła doniesieniom o opóźnionej reakcji służb. Jak poinformowano, pierwszy patrol rozpoczął interwencję zaledwie 23 sekundy po otrzymaniu zgłoszenia.

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Funkcjonariusze podali również, że od rozpoczęcia pościgu do wydarzeń na ulicy Dietla, gdzie doszło do zatrzymania napastnika, minęły dwie minuty i trzy sekundy.

Jarosław Kaczyński bronił TV Republika. Ostra reakcja MSWiA

Do kontrowersji odniósł się w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński, który stanął w obronie Tomasza Sakiewicza.

"Redaktor T. Sakiewicz pokazywał to, co widział na miejscu. Poza jednym funkcjonariuszem w niestandardowym umundurowaniu ewidentnie brakowało tam policji" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

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Kaczyński przekonywał, że działania służb budzą wątpliwości, zwłaszcza w związku z obowiązującym stopniem alarmowym BRAVO.

Z kolei rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka ostro skrytykowała relację stacji, nazywając ją "propagandą w najobrzydliwszym wydaniu".

"Teza, że nie było policjantów na początku tragedii, bądź było ich za mało, jest wierutnym kłamstwem" - napisała przedstawicielka resortu.



