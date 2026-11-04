Ruch Pałacu w sprawie TK. Zbigniew Bogucki zapowiada: Złożymy zawiadomienia

Zbigniew Bogucki wziął w środę udział w konferencji prasowej. Szef Kancelarii Prezydenta RP odniósł się w jej trakcie do zwołanego przez Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które miało miejsce we wtorek.

- Osiem to nigdy nie będzie dziesięć. I nie wiem, jak bolszewickie interpretacje przeprowadzaliby niektórzy, i nie wiem, jakie ekwilibrystyki prawne byłyby w tym wypadku uskuteczniane. To nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że zwołanie tego wydarzenia, tego spotkania, to na pewno nie było Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i na pewno nie było kworum - mówił.

- W związku z tym, mając na uwadze także to, co dzieje się już od 30 października, jest jednoznaczna decyzja, aby Kancelaria Prezydenta złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw - dodał.

Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego ujawnił, że pierwsze z zawiadomień "dotyczy artykułu 128 par. 1 kodeksu karnego, a więc zbrodni". - Przypominam, to jest zbrodnia dotycząca zamachu na konstytucyjny organ władzy, wpływania siłą na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej. Ktoś, kto obiektywnie do tego podchodzi, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia - podkreślił.

Bogucki poinformował, że drugie zawiadomienie będzie dotyczyło próby uniemożliwienia prezydentowi Karolowi Nawrockiemu wejścia do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. - Zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 135, a więc czynnej napaści na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ujawnił.

- Nie można dotykać, nie można odpychać, nie można wypychać prezydenta. Tutaj kodeks karny jest jednoznaczny. Myślę, że te zapisy wskazują na to w sposób niebudzący wątpliwości - dodał.

Szef Kancelarii Prezydenta RP zaznaczył jednocześnie, że zawiadomienia zostaną "złożone możliwie najszybciej, w najbliższych dniach, tak żeby obejmowały jak najszersze spektrum tej sprawy".

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