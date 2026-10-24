W skrócie Obrona Piotra W. złożyła do sądu zażalenie na czynności policji, podnosząc zastrzeżenia co do okoliczności i sposobu przeprowadzenia zatrzymania mężczyzny.

Piotrowi W. postawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz wywierania wpływu na czynności urzędowe w ramach występku chuligańskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę z urzędu i zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące przebiegu interwencji oraz użytych środków przymusu.

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Mecenas Bartosz Malewski, działając na podstawie upoważnienia, złożył do sądu zażalenie na przebieg zatrzymania Piotra W. "z uwagi na okoliczności oraz sposób przeprowadzenia tej czynności".

We wpisie na platformie X zaznaczył, że wraz z mec. Magdaleną Prządką-Leszczyńską i mec. Magdaleną Majkowską będą informować "o dalszych losach tej sprawy".

Piotr W. został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji zabezpieczających zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym 16 października na ul. Marszałkowskiej w Warszawie.

Protesty przed TK. Policja zatrzymała Piotra W., w tle atak na policjantkę

Stołeczna policja poinformowała wówczas, że w okolicy TK, zatrzymano Piotra W., który miał zaatakować policjantkę, popychając ją. Funkcjonariuszka została przewieziona do szpitala. Mężczyzna uciekał przed policjantami, a do jego zatrzymania doszło w budynku, gdzie mieści się biuro Adama Borowskiego, jednego z inicjatorów protestów pod TK. Przy zatrzymanym mężczyźnie znaleziono nóż.

Piotrowi W. postawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz wywierania wpływu na odstąpienie od czynności urzędowych. Oba te czyny były popełnione w charakterze występku chuligańskiego.

- Pan Piotr w rękawie kurtki rzeczywiście miał nóż. Nóż składany, nie wiem, czy to był nóż, czy scyzoryk, bo ja się na tym nie znam, ale to nie ma znaczenia. I nóż, i scyzoryk rzeczywiście jest narzędziem niebezpiecznym, którego nie można przy sobie posiadać, biorąc udział w zgromadzeniu - informowała mec. Prządka-Leszczyńska. - Tylko Piotr W. nie brał udziału w zgromadzeniu - dodała w rozmowie z mediami.

Trybunał Konstytucyjny. Mecenas o Piotrze W. "Pracował przy zgromadzeniu"

Mec. Prządka-Leszczyńska przekonywała, że "branie udziału w zgromadzeniu, a obecność podczas zgromadzenia, to są dwie różne rzeczy". Ponadto, według jej wiedzy, zatrzymanie "miało miejsce już poza terenem zgromadzenia".

- Nóż został zabezpieczony po zatrzymaniu pana Piotra, na sam koniec, w wyniku jego przeszukania, już po tym, jak leżał na ziemi. Ten nóż w ogóle nie był uczestnikiem całej tej sytuacji - dodała.

Adwokat powiedziała też, że "Piotr W. pracował przy zgromadzeniu". - Zapewniał obsługę techniczną tego zgromadzenia, przygotowywał posiłki dla uczestników, podłączał kable, montował banery, robił czynności techniczne, więc to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego miał przy sobie nóż - dodała.

Prokuratura zawnioskowała o miesięczny areszt dla mężczyzny, uzasadniając to zabezpieczeniem badań sądowo-psychiatrycznych podejrzanego. Sąd odrzucił wniosek i zwolnił podejrzanego bez stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych.

Sprawa Piotra W. Zareagował Rzecznik Praw Obywatelskich

Sprawą zatrzymania Piotra W. zajął się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak przekazało w poniedziałek biuro RPO "Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę dotyczącą interwencji funkcjonariuszy Policji wobec mężczyzny w okolicy Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w dniu 16 października 2026 r."

- To jest tzw. tryb z urzędu, co nie oznacza, że biuro już na tym etapie widzi naruszenia. Biuro pyta o tę sytuację dlatego, że doszło do starcia obywatela z policją, dlatego, że ta sprawa jest komentowana w przestrzeni publicznej - wyjaśniła w wywiadzie dla radia TOK Fm RPO Sylwia Gregorczyk-Abram.

Gregorczyk-Abram zaznaczyła, że biuro RPO zwróciło się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień dotyczących podstaw przebiegu interwencji, użytych środków przymusu, podstaw zatrzymania i dostępu adwokata do zatrzymanego.



