W skrócie Adwokat Marcina Romanowskiego złożył wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania, powołując się na oficjalne wypowiedzi polskiej administracji wskazujące, że poseł może przebywać poza Unią Europejską.

Oficjalne wypowiedzi oraz doniesienia medialne sugerują, że Romanowski nie przebywa na terenie Unii Europejskiej.

Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, prokuratura postawiła 19 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

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Bartosz Lewandowski w rozmowie z Interią potwierdził, że wniosek w sprawie uchylenia Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Marcina Romanowskiego został złożony do warszawskiego sądu.

- Bazuje on na oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli polskiej administracji, która wskazuje, że Marcin Romanowski ma nie przebywać na terenie Unii Europejskiej - przekazał nam mecenas.

Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego. Obrońca złożył wniosek do sądu

Adwokat odniósł się ponadto do doniesień medialnych, wskazujący, że poseł może przebywać na terenie Serbii. - Nie mogę ujawniać żadnych informacji na temat miejsca pobytu pana Marcina Romanowskiego, natomiast przedstawiciele państwa polskiego w publikacjach medialnych wskazują, że nie przebywa on na terenie Unii, tylko właśnie przywołują Serbię i jakieś inne kraje - wyjaśnił Lewandowski w rozmowie z Interią.

Przesłanką do wydania ENA jest podejrzenie, że osoba ścigana przebywa na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Z tego powodu - jak ocenił mecenas Lewandowski - utrzymywanie nakazu w przypadku Marcina Romanowskiego jest bezzasadne.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy również Sąd Okręgowy w Warszawie. Przedstawicielka instytucji wyjaśniła nam jednak, że wniosek w tej sprawie nie został jeszcze zarejestrowany. Dodajmy, że jako pierwsze o sprawie informowało RMF24.

Sprawa Marcina Romanowskiego. W tle pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości, kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Prokuratura zarzuca mu 19 przestępstw. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.

W połowie grudnia 2024 roku Romanowski wyjechał na Węgry. Wówczas jego obrońca przekazał, że rząd Viktora Orbana udzielił mu ochrony międzynarodowej. Obecnie nie jest jasne, gdzie znajduje się Romanowski. Po zmianie władzy w Budapeszcie polityk prawdopodobnie wyjechał z kraju i się przemieszcza.

Według polskich służb były wiceminister sprawiedliwości może przebywać na Bałkanach. Informatorzy Radia ZET przekazali, że po wyjeździe z Węgier Romanowski był widziany dwa razy w Serbii i raz w Chorwacji.





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