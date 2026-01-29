W skrócie Włodzimierz Czarzasty złożył wniosek o obniżenie wynagrodzenia poselskiego Zbigniewa Ziobry z powodu jego nieobecności na posiedzeniach Sejmu.

Komisja Regulaminowa ma zdecydować w sprawie obniżenia diety oraz uposażenia byłego ministra sprawiedliwości do 1/10 wysokości.

Koalicja rządowa przygotowała wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, jednak obecnie polityk przebywa poza Polską.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Włodzimierz Czarzasty przekazał nowe informacje w sprawie nałożenia kary finansowej na posła PiS Zbigniewa Ziobrę. Polityk, wobec którego prokuratura sformułowała 26 zarzutów, od dłuższego czasu przebywa poza granicami Polski i w związku z tym nie pojawia się na posiedzeniach Sejmu.

Ponieważ w środę upłynął tydzień od momentu, w którym Ziobro mógł usprawiedliwić swoją osiemnastą nieobecność, marszałek Sejmu będzie wnioskował o znaczące zmniejszenie zarobków byłego ministra sprawiedliwości.

Nowy ruch ws. Ziobry. Czarzasty składa wniosek

- Zgodnie z regulaminem Sejmu, kieruję dzisiaj pismo do pana posła Jarosława Urbaniaka, przewodniczącego Komisji Regulaminowej do spraw Poselskich i Immunitetowych, informację, że te nieobecności nastąpiły i wniosek o zajęcie się tą sprawą - mówił na konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu powiedział, że komisja ma obowiązek zareagować na wniosek marszałka Sejmu i podjąć decyzje związane z wysokością zarobków byłego ministra sprawiedliwości.

- Na podstawie art. 22 regulaminu Sejmu komisja ma obowiązek zająć się moim wnioskiem i podjąć uchwałę bądź nie w sprawie zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia mu upomnienia, lub nagany. W momencie, kiedy komisja zajmie takie stanowisko i przekaże je na moje ręce, to pan poseł Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji (do prezydium Sejmu - red.) - dodał.

Jeżeli jednak polityk nie sprzeciwi się decyzji parlamentu, Czarzasty ma zamiar wnioskować o znaczące obniżenie jego poselskiego wynagrodzenia.

- Przedstawię na prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia posła do 1/10 jego wysokości, czyli pobierania 1350 zł - poinformował.

Czarzasty dodał, że cała procedura związana z karą finansową dla posła Ziobry "jest dosyć skomplikowana, ale pierwszy element tej procedury właśnie został wdrożony".

- Odliczamy pieniądze za wszystkie posiedzenia, ale wymiar ten dotkliwy nastąpi po osiemnastym posiedzeniu - podsumował.

Wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry. Koalicjanci gotowi

Lider Nowej Lewicy w zeszłym tygodniu poinformował, że szefowie sejmowych klubów z koalicji rządowej deklarują poparcie ws. wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Przygotowano już w tej sprawie stosowny dokument, który zostanie przekazany komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.

Obecnie Ziobro jest jednak objęty azylem politycznym wydanym przez władze Węgier, według których polityk padł ofiarą represji obecnego rządu. Już w grudniu Ziobro oświadczył, że wróci do Polski dopiero wtedy, gdy "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" i będzie miał pewność, że czeka go sprawiedliwy proces.

W listopadzie zeszłego roku prokuratura postawiła Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów związanych z pełnionym przez niego stanowiskiem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ziobro miał m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, manipulować dotacjami z Funduszu Sprawiedliwości i przewodniczyć zorganizowanej grupie przestępczej.

Krótko po decyzji prokuratury Sejm wyraził zgodę na uchylenie Ziobrze immunitetu oraz jego zatrzymanie i aresztowanie. Działania te okazały się nieskuteczne ze względu na nieobecność posła w Polsce.

