Ograniczenie wprowadzono ze względów bezpieczeństwa państwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

Drony nad Polską. PAŻP: Ograniczenie lotów do 9 grudnia

W komunikacie PAŻP podano, że na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10 września od godz. 22.00 do 9 grudnia do godz. 23.59 obowiązuje ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129.

Zgodnie z przedstawioną przez PAŻP grafiką, strefa EP R129 obejmuje całość granicy z Białorusią oraz Ukrainą.

Agencja podkreśliła, że od zachodu słońca do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. Ponadto w strefie obowiązuje całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych.

Rosyjskie drony nad Polską. Ograniczono ruch lotniczy

W nocy z wtorku na środę w polską przestrzeń powietrzną wleciało 19 rosyjskich dronów. Operacja wojskowa związana z zestrzeliwaniem bezzałogowców sprawiła, że przez kilka godzin nieczynne dla ruchu cywilnego były lotniska Chopina i Modlin w Warszawie, a także lotniska w Rzeszowie i Lublinie.

Operacja przebiegała w godzinach nocnych i wczesnych porannych, w związku z czym problemy w ruchu lotniczym nie były tak duże. Mimo to jednak, część lotów musiało zostać przekierowanych na inne lotniska w zachodniej Polsce.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego poinformowała, że jej interwencja nie była konieczna, ponieważ zakłócenia trwały tylko kilka godzin, a Polskie władze dobrze poradziły sobie ze zdarzeniem. Mimo to, incydent może wpłynąć na decyzje linii lotniczych dotyczące ryzyka przelotów nad wschodnią Polską. Mogą one zarządzić latanie trasami oddalonymi bardziej na zachód od granicy czy tankowania większej ilości paliwa w razie konieczności przekierowania lotów na inne lotniska.

Ruch lotniczy zagrożony. Coraz mniej dostępnych tras

Konflikty zbrojne są poważnym zagrożeniem dla cywilnego ruchu lotniczego. Obecnie samoloty nie mogą latać nad terytorium Ukrainy i częścią terytorium Rosji. Niedawno konflikt uniemożliwiał latanie cywilnych samolotów również w okolicach granicy Indii z Pakistanem oraz na Bliskim Wschodzie, gdzie dochodziło do wymiany ognia między Izraelem a Iranem. Ograniczony jest również ruch trasami nad częściami Afryki.

Zmiany tras często powodują wydłużenie lotów, a tym samym większe koszty paliwa. Konflikty zmniejszają również bezpieczeństwo podróży lotniczych. Od 2001 roku sześć samolotów cywilnych zostało przypadkowo zestrzelonych.

Do takiego incydentu doszło ostatnio w grudniu ubiegłego roku, gdy Rosjanie trafili w samolot azerskich linii lotniczych doprowadzając do jego katastrofy w Kazachstanie, w której zginęło 38 osób. Najtragiczniejszy wypadek miał jednak miejsce w 2014 r., gdy prorosyjscy separatyści zestrzelili nad Ukrainą samolot malezyjskich linii lotniczych zabijając 298 osób będących na pokładzie.

