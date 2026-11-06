W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz przeprowadził rozmowy ze Sławomirem Mentzenem, co wywołało polityczne poruszenie.

Premier Donald Tusk przyznał, że był informowany o planowanym spotkaniu i udzielił mu poparcia. Niektórzy koalicjanci nie byli jednak zadowoleni.

Europoseł Piotr Müller ujawnił, że wicepremier Kosiniak-Kamysz w sprawie resetu konstytucyjnego rozmawiał również z Mateuszem Morawieckim.

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"Panie Mentzen - zaczynam rozumieć już Pańską narrację. Mówił Pan o robieniu cyrku, jarmarku i kabaretu przed Trybunałem Konstytucyjnym z powodu mojego koncertu. Zaczynam rozumieć, o co Panu tak naprawdę chodziło. Musiał Pan usiąść do stołu z facetem uczestniczącym we władzy, która napadła na Trybunał" - napisał na platformie X poseł PiS Michał Wójcik.

Polityk odniósł się do wspólnego zdjęcia szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, siedzących prze jednym stole.

Zdjęcie Kosiniaka-Kamysza z Mentzenem. Żukowska: Tak się nie robi

Zdjęcie opublikowali w czwartek na swoich profilach na X obaj politycy. Kosiniak-Kamysz napisał: "Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie". Z kolei Mentzen opatrzył fotografię krótkim stwierdzeniem: "Idzie ku dobremu". Nawiązał tym do słów premiera Donalda Tuska, który we wtorek opublikował wpis o tej samej treści.

Tusk, pytany w czwartek o to spotkanie, stwierdził, że rozmowom "błogosławił". - Informował mnie, że są umówieni i ja pobłogosławiłem - powiedział szef rządu.

W rozmowie z TOK FM inaczej do sprawy odnosiła się jedna z koalicjantek rządu Anna Maria Żukowska. - Dla mnie to jest szokujące. Jeżeli tam Władysław Kosiniak-Kamysz zamierza szukać swoich przyszłych koalicjantów, to widzę to bardzo nieciekawie. Na pewno mowa była o resecie, tylko pytanie z kim postanowił jako pierwszym rozmawiać o swoim pomyśle, bo nie z koalicjantami. Nie czujemy się potraktowani po partnersku i poważnie. Tak się nie robi - mówiła.

Wspomniany reset to przygotowany przez PSL projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, który powstał, by - jak mówił szef MON - "doprowadzić do spokoju, pokoju społecznego, praworządności i odnowienia wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego". Propozycja PSL zakłada m.in. wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK, wniosek z kandydatami na sędziów składany za zgodą prezydenta, a następnie jednorazowe wyłonienie nowego 15 - osobowego składu TK większością 3/5 głosów przez Zgromadzenie Narodowe, przy czym po pięciu sędziów wybrano by na 3, 6 i 9 lat.

Tomczyk broni szefa MON. "Często wychodzą z tego dobre rzeczy"

Głos w sprawie rozmów Kosiniaka-Kamysz o resecie konstytucyjnym zabrał też wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. - Władysław Kosiniak-Kamysz zawsze w przypadku różnego rodzaju niepokoi społecznych albo jakichś konfliktów politycznych szuka takiej trochę trzeciej drogi - powiedział w czwartkowym "Gościu Wydarzeń" w Polsat News.

- I ja to w nim bardzo cenię, bo uważam, że to jest jego wspaniała cecha. On zawsze prowadzi konsultacje, rozmowy i często wychodzą z tego dobre rzeczy - dodał wiceszef MON.

Jednocześnie Tomczyk zaznaczył, że jego szefem i premier jest Donald Tusk, dlatego decyzja o poparciu lub odrzuceniu projektu ustawy ws. resetu konstytucyjnego zostanie podjęta "we właściwym czasie".

"Reset konstytucyjny". Müller: Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Morawieckim

Jak się okazuje, Władysław Kosiniak-Kamysz o potencjalnym resecie konstytucyjnym rozmawiał także z liderem stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim.

- Wczoraj nie mówiliśmy o tym jeszcze publicznie, ale nie jest to żadną tajemnicą - premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie między innymi projektu resetu konstytucyjnego, ale również naszego projektu - wyznał w piątkowym "Graffiti" eurodeputowany Rozwoju Plus Piotr Müller.

- Szukamy sposobu na to, aby w jakiś sposób wypracować porozumienie, które mogłoby ten reset przeprowadzić w tej czy innej formie - podkreślił Müller.



