Ruch Czarzastego po wyborach na Węgrzech. Mówi o śledztwie

W skrócie Włodzimierz Czarzasty zapowiedział wznowienie działalności międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej i rozmowy o potencjalnym śledztwie parlamentarnym w sprawie kontaktów PiS-Fidesz.

Czarzasty wyraził ubolewanie z powodu spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem w Budapeszcie.

Na konferencji ogłoszono zapowiedź wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry oraz poruszono temat trudności prawnych związanych z jego potencjalnym przekazaniem Polsce przez Węgry.

- Gratuluję zwycięzcom i gratuluję Węgrom. Oczekiwania wobec nowej ekipy węgierskiej są bardzo wysokie, Polska jak zwykle jest gotowa pomóc. Mamy swoje doświadczenia wychodzenia z mroków pisowskiego bezprawia i chętnie się nimi podzielimy - powiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Polityk zapewnił także, że Sejm jest gotowy do bliskiej współpracy z węgierskim parlamentem. - Osobiście wyrażam ubolewanie, że głowa państwa polskiego próbowała wykorzystać autorytet urzędu i Rzeczpospolitej do wsparcia polityka skrajnie prorosyjskiego - dodał.

Przedstawiciel Lewicy nawiązał w ten sposób do niedawnej wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie, podczas której prezydent spotkał się z premierem Viktorem Orbanem.

Wybory na Węgrzech. Marszałek Włodzimierz Czarzasty mówi o śledztwie

- W związku z sytuacją na Węgrzech podjąłem decyzje: chciałbym ożywić oraz wznowić funkcjonowanie międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej. W tym celu udam się w najbliższym czasie z wizytą na Słowacje - wskazał marszałek.

Czarzasty zapowiedział także, że zaprosi nowo wybranego szefa lub szefową parlamentu w Budapeszcie do Polski.

- Będziemy rozmawiać ze stroną węgierską na temat potrzeby lub braku powołania grupy parlamentarnej w celu potencjalnego śledztwa parlamentarnego na temat kontaktów między PiS a Fideszem - wskazał.

W ocenie polityka Lewicy skutkiem takiej współpracy mogły być kontrakty między Orlenem a Molem.

Włodzimierz Czarzasty o Zbigniewie Ziobrze. "Powinien być sądzony w Polsce"

Czarzasty zapowiedział także w trakcie konferencji dyskusję nad wetem ws. kryptoaktywów i jego głosowanie w piątek oraz ogłosił możliwość zgłaszania kandydatur na sędziego TK w zamian Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływa w czerwcu.

Wśród tematów znalazła się również zapowiedź wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Polityk został następnie zapytany o trudności prawne, które mogą się pojawić w przypadku próby przekazania byłego ministra sprawiedliwości Polsce przez Węgry.

- Potencjalni bandyci, przestępcy i złodzieje powinni być sądzeni w Polsce (...). Rozumiem, że PiS chce bronić kolegów. Chcecie bronić potencjalnych bandytów, przestępców i złodziei - wasza sprawa - stwierdził.

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech od października 2025 roku i otrzymał tam azyl polityczny. Poseł PiS jest oskarżony o popełnienie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Wśród nich znalazło się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W podobnej sytuacji znajduje się także Marcin Romanowski, podejrzany w związku z tą samą sprawą.

