W skrócie Beata Szydło złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia komisji Europejskiej Tarczy Demokracji w Parlamencie Europejskim.

Celem byłem premier jest debata nad sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, którą określa jako łamiącą zasady demokratyczne w Polsce.

Szydło twierdzi, że polityka rządu Donalda Tuska zmierza do destabilizacji kraju i stanowi zagrożenie dla przyszłorocznych wyborów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Beata Szydło zawnioskowała o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenie komisji Europejskiej Tarczy Demokracji w PE, którego celem ma być omówienie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Była premier podkreśliła, że chodzi o "łamiące demokrację działania rządu Tuska".

"Komisja Europejskiej Tarczy Demokracji została powołana, aby monitorować zakłócanie procesów demokratycznych w krajach UE. Jeśli tak, to proszę - jest poważny temat" - przekazała Szydło.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Beata Szydło złożyła wniosek w PE

Według byłej premier z Prawa i Sprawiedliwości komisja powinna zająć się szerzej działalnością rządu. W jej ocenie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego stanowią zapowiedź, dotyczącą przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

"Chodzi nie tylko o najazd na Trybunał Konstytucyjny. Całokształt działań Tuska sugeruje - jak trafnie zauważył to w swoim mocnym materiale red. Stanowski - że Tusk i jego ludzie po prostu nie dopuszczą do przeprowadzenia w Polsce w pełni demokratycznych wyborów" - przekazała eurodeputowana.

Była premier ogłosiła złożenie wniosku także w języku angielskim, opisując sytuację w Trybunale Konstytucyjnym jako wydarzenie, które "wywołuje falę poruszenia w całej Unii Europejskiej".

"Świat patrzy na chaos". Była premier chce specjalnego posiedzenia Europejskiej Tarczy Demokracji

Wcześniej była szefowa rządu stwierdziła, że działania wokół Trybunału Konstytucyjnego "przejdą do historii Polski jako wyjątkowo haniebne" i stanowią "jedną z najgorszych chwil dla Polski od 1989 roku".

"Świat patrzy na chaos wprowadzany przez Tuska w Polsce. A przecież wiemy, jaka jest sytuacja międzynarodowa. Działania Tuska zmierzają do destabilizacji i sprowadzają na Polskę niebezpieczeństwo" - oceniła była premier.

"Trudno uwierzyć w to, co wyprawia Tusk. Nie dajmy się sprowokować, wolność zwycięży" - napisała w mediach społecznościowych Beata Szydło.



