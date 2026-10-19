W skrócie Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął z urzędu postępowanie w sprawie interwencji policji wobec Piotra W. przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zastępca RPO oraz dyrektor Zespołu Prawa Karnego BRPO wystąpili do policji i prokuratury o szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zatrzymania i postępowania przygotowawczego.

Piotr W. został zatrzymany po incydencie podczas manifestacji i usłyszał zarzuty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej policjantki i wywieraniem wpływu na czynności funkcjonariuszy.

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Informacja o wszczęciu sprawy została opublikowana na oficjalnej stronie RPO w poniedziałek.

"Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę dotyczącą interwencji funkcjonariuszy policji wobec mężczyzny w okolicy Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w dniu 16 października 2026 r." - przekazano.

Zatrzymanie Piotra W. RPO reaguje, wniosek do policji i prokuratury

W ramach prowadzonych działań zastępca RPO Stanisław Trociuk i dyrektor Zespołu Prawa Karnego BRPO Marek Łukaszuk zwrócili się do komendy stołecznej policji oraz prokuratora okręgowego Michała Mistygacza z prośbą o informację.

Pracownicy Biura RPO chcą poznać szczegóły dotyczące podstaw i przebiegu interwencji policji, zatrzymania oraz kwestii dostępu zatrzymanego do adwokata, a także informacje dotyczące postępowania prowadzonego przez prokuraturę, w tym dotychczas podjętych czynności i tych, które są planowane w przyszłości.

Działania podjęte przez BRPO to reakcja na wydarzenia, które w piątek rozegrały się przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. W momencie zajścia incydentu, który stał się podstawą interwencji, trwała tam manifestacja środowisk prawicowych.

Piotr W. usłyszał zarzuty. Najnowsze informacje po incydencie przed TK

Funkcjonariusze, zabezpieczający zgromadzenie, zatrzymali tam Piotra W., który, jak przekazała policja, zaatakował policjantkę. Stan kobiety był na tyle poważny, że została ona przewieziona do szpitala.

W sobotę stołeczna policja opublikowała nagranie z kamery nasobnej jednego z policjantów biorących udział w interwencji. Widać na nim, jak Piotr W. nie chce współpracować z funkcjonariuszami, nie odpowiada na polecenie okazania dokumentu, a później ucieka, odepchnąwszy policjantów.

Zatrzymanego obezwładniono w przedsionku budynku przy ulicy Marszałkowskiej. W trakcie kontroli okazało się, że miał przy sobie nóż, jednak nie próbował go użyć.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wywierania wpływu na czynności funkcjonariuszy i naruszenia nietykalności cielesnej. Nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, a jego prawnicy zakwestionowali przebieg zdarzeń przedstawiony przez policję. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie W.



