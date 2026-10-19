RPO reaguje, w tle zatrzymanie Piotra W. Wnioski do policji i prokuratury

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę dotyczącą interwencji policjantów wobec Piotra W. pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Pracownicy Biura RPO zwrócili się o informację do stołecznej policji i prokuratury. W. został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji po tym, jak - według relacji służb - zaatakował policjantkę.

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Sylwia Gregorczyk-Abram
RPO reaguje, w tle zatrzymanie Piotra W. Pismo do policji i prokuratury (na zdj. Sylwia Gregorczyk-Abram)Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął z urzędu postępowanie w sprawie interwencji policji wobec Piotra W. przed Trybunałem Konstytucyjnym.
  • Zastępca RPO oraz dyrektor Zespołu Prawa Karnego BRPO wystąpili do policji i prokuratury o szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zatrzymania i postępowania przygotowawczego.
  • Piotr W. został zatrzymany po incydencie podczas manifestacji i usłyszał zarzuty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej policjantki i wywieraniem wpływu na czynności funkcjonariuszy.
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Informacja o wszczęciu sprawy została opublikowana na oficjalnej stronie RPO w poniedziałek.

"Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę dotyczącą interwencji funkcjonariuszy policji wobec mężczyzny w okolicy Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w dniu 16 października 2026 r." - przekazano.

Zatrzymanie Piotra W. RPO reaguje, wniosek do policji i prokuratury

W ramach prowadzonych działań zastępca RPO Stanisław Trociuk i dyrektor Zespołu Prawa Karnego BRPO Marek Łukaszuk zwrócili się do komendy stołecznej policji oraz prokuratora okręgowego Michała Mistygacza z prośbą o informację.

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Pracownicy Biura RPO chcą poznać szczegóły dotyczące podstaw i przebiegu interwencji policji, zatrzymania oraz kwestii dostępu zatrzymanego do adwokata, a także informacje dotyczące postępowania prowadzonego przez prokuraturę, w tym dotychczas podjętych czynności i tych, które są planowane w przyszłości.

Działania podjęte przez BRPO to reakcja na wydarzenia, które w piątek rozegrały się przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. W momencie zajścia incydentu, który stał się podstawą interwencji, trwała tam manifestacja środowisk prawicowych.

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Funkcjonariusze, zabezpieczający zgromadzenie, zatrzymali tam Piotra W., który, jak przekazała policja, zaatakował policjantkę. Stan kobiety był na tyle poważny, że została ona przewieziona do szpitala.

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Dorota Hilger
Dorota Hilger

W sobotę stołeczna policja opublikowała nagranie z kamery nasobnej jednego z policjantów biorących udział w interwencji. Widać na nim, jak Piotr W. nie chce współpracować z funkcjonariuszami, nie odpowiada na polecenie okazania dokumentu, a później ucieka, odepchnąwszy policjantów.

Zatrzymanego obezwładniono w przedsionku budynku przy ulicy Marszałkowskiej. W trakcie kontroli okazało się, że miał przy sobie nóż, jednak nie próbował go użyć.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wywierania wpływu na czynności funkcjonariuszy i naruszenia nietykalności cielesnej. Nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, a jego prawnicy zakwestionowali przebieg zdarzeń przedstawiony przez policję. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie W.

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