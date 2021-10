RPO interweniuje w sprawie sprzedaży biletów na skoki narciarskie

​Po skargach, że bilety na skoki narciarskie w Wiśle i Zakopanem mogą kupić tylko osoby zaszczepione, rzecznik praw obywatelskich chce wyjaśnień od Polskiego Związku Narciarskiego - poinformowało biuro RPO. Marcin Wiącek przypomniał, że obowiązuje rządowe rozporządzenie co do limitu osób w danej imprezie, do którego nie wlicza się osób zaszczepionych. Podkreślił, że nie stworzono prawnych mechanizmów weryfikacji zaszczepienia, a - jak dodał - podmioty zobowiązane przepisami o limitach osób nie mają uprawnień do kontroli statusu szczepienia osób, których dotyczy limit.

