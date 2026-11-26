W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię Rozwój Plus, za którą nie stoi Mateusz Morawiecki, lecz środowisko związane z Grzegorzem Braunem.

Współpracownicy byłego premiera, w tym Paweł Jabłoński i Łukasz Schreiber, bagatelizują sprawę i planują rejestrację pod inną, pełną nazwą.

Do rejestracji partii przez konkurencję doszło w atmosferze napiętych relacji po tym, jak stowarzyszenie Morawieckiego zaprezentowało Alfabet Brauna.

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W środę Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocne postanowienie o rejestracji partii Rozwój Plus, której oficjalny skrót to R+. Okazuje się jednak, jak donosi "Rzeczpospolita", że nie jest to stowarzyszenie założone przez Mateusza Morawieckiego.

Wśród założycieli partii Rozwój Plus są osoby związane z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Krzysztof Figura jest przewodniczącym w okręgu w Legnicy, Daniel Grelak w Krakowie, a Kamila Jezierska jest skarbniczką oraz jest członkiem Komitetu Politycznego KKP.

Partia Rozwój Plus zarejestrowana. Nie należy do Mateusza Morawieckiego

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że chociaż w polskiej polityce już kilkukrotnie doszło do przypadków kradzieży nazwy partii, rejestrację można tłumaczyć jako "próbę zaszkodzenia konkurencji politycznej".

Działacze Rozwoju Plus byłego premiera nie wydają się jednak bardzo przejęci sytuacją. - Nikt nam niczego nie ukradł - podkreśla Paweł Jabłoński, dodając, że "spodziewali się takiego działania ze strony konkurencji". - Dlatego od początku planowaliśmy rejestrację pod nazwą Rozwój Plus - Ruch Mateusza Morawieckiego - dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się także Łukasz Schreiber, podkreślając, że "takie dziecinne zagrywki nie mają dla nas znaczenia".

- Nasi wyborcy będą wiedzieli, jak nas zidentyfikować. A takie działania tylko dowodzą, jak bardzo niektórzy się nas boją - powiedział "Rzeczpospolitej" polityk. Nadmienił przy tym, że od ubiegłego tygodnia w sądzie znajdują się odpowiednie dokumenty potrzebne do zarejestrowania partii.

Środowisko Brauna uprzedziło Morawieckiego. Zrobili "politycznego psikusa"

Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej w rozmowie z gazetą ocenił natomiast, że jest to po prostu "psikus" bez wpływu na politykę.

Rejestracja partii pod "skradzioną" Morawieckiemu nazwą ma miejsce w czasie, kiedy między środowiskiem byłego premiera a środowiskiem Grzegorza Brauna panują napięte relacje.

Zaledwie tydzień temu stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zaprezentowało na konferencji prasowej stronę internetową "Alfabet Brauna". Jest to zbiór kontrowersyjnych wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej. O szykowanej przez ugrupowanie Morawieckiego inicjatywie informowaliśmy w Interii jako pierwsi.

- Jeżeli chcemy stabilnego rządu, musimy znaleźć taką formułę polityczną, w której ten rząd będzie zbudowany bez Grzegorza Brauna - mówił były szef rządu w czasach PiS. Ponadto Morawiecki ocenił m.in., że "braunizacja polskiej prawicy powoduje ośmieszanie prawicy".



