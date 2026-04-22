W skrócie Nowa inicjatywa polityczna Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus według sondażu UCE Research mogłaby odebrać najwięcej zwolenników Prawu i Sprawiedliwości.

26,8 proc. respondentów rozważałoby poparcie dla partii Morawieckiego, podczas gdy 49,5 proc. jest temu przeciwna, a 23,7 proc. nie ma zdania.

W badaniu największe poparcie wykazali wyborcy PiS i częściowo Konfederacji, natomiast zdecydowany sprzeciw wyrazili wyborcy Lewicy, Razem oraz Koalicji Obywatelskiej.

Inicjatywa Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus wzbudza emocje na scenie politycznej. Jak wynika z nowego sondażu UCE Research na zlecenie Onetu, jeśli były premier chciałby powołać własną partię polityczną, najwięcej głosów odebrałby właśnie PiS-owi.

Uczestnicy badania zostali zapytani, czy poparliby nową inicjatywę polityczną Morawieckiego opartą na jego stowarzyszeniu. Nie chodzi tu jednak o głos w wyborach, ale o generalne wsparcie działań byłego szefa rządu.

W ogólnym rozrachunku poparcie dla ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego rozważa 26,8 proc. badanych ("zdecydowanie" wsparłoby ją 9,1 proc. osób, a "raczej" - 17,7 proc.). Przeciwnikami powstania takiego ugrupowania jest 49,5 proc. respondentów ("zdecydowanie nie" poprze go 29 proc. osób, a "raczej nie" - 20,5 proc.).

Niemal jedna czwarta (23,7 proc.) uczestników badania na ten moment nie umie wskazać odpowiedzi na to pytanie.

Morawiecki na czele nowej partii? Wyborcy wyrazili swoje zdanie

Największym poparciem Morawiecki cieszyłby się wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości - przychylnych jego nowej inicjatywie byłoby tam 56,6 proc. badanych ("zdecydowanie" popiera ją 20,7 proc. a "raczej" - 35,9 proc.). Partii nie wsparłoby zaś 21,2 proc. respondentów z tej grupy ("zdecydowanie nie" - 6,4 proc., a "raczej nie" - 14,7 proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 22,3 proc. wyborców PiS-u.

Oprócz partii Jarosława Kaczyńskiego, Morawiecki mógłby "podebrać poparcie" wyborców Konfederacji. Choć 51 proc. wyborców Sławomira Mentzena patrzy na ewentualne ugrupowanie Morawieckiego krytycznym okiem, wsparcie takowej partii rozważyłoby 29,9 proc. osób.

Na drugim biegunie znajdują się zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, których blisko trzy czwarte (74,5 proc.) nie poparłoby nowego gracza na polskiej scenie politycznej ("zdecydowanie nie" - 54,7 proc., "raczej nie" - 19,8 proc.). Wsparłoby je 11,3 proc. ankietowanych ("zdecydowanie tak" - 4 proc., a "raczej tak" - 7,3 proc.), a niezdecydowanych jest 14,2 proc. wyborców KO.

Nowy gracz na polskiej scenie politycznej. Na czyje wsparcie może liczyć?

Były premier nie mógłby liczyć również na poparcie Lewicy. Tutaj przeciwnych jego partii byłoby 75 proc. wyborców, a za - 12,5 proc.

Gorzej sytuacja rysuje się w przypadki elektoratu partii Razem, w którym 88 proc. osób nie byłoby skłonnych oddać na niego głosu.

Nieco bardziej ambiwalentny stosunek do nowych politycznych aspiracji Morawieckiego mają wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 60,3 proc. z nich jest temu przeciwnych, a przychylnie patrzy na nie 26,4 proc. osób.

W połowie kwietnia Mateusz Morawiecki poinformował media, że założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego zapisało się nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS.

- Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski - mówił były premier.

Stowarzyszenie Rozwój Plus. Kaczyński i Morawiecki poszli na kompromis

Inicjatywa Morawieckiego wywołała burzliwą wymianę zdań między politykami różnych frakcji w PiS oraz oskarżenia, że Morawiecki pragnie rozbić partię Jarosława Kaczyńskiego, od kilku miesięcy tracącą poparcie w sondażach.

Prezes PiS oświadczył jednak we wtorek, że trwająca siedem godzin rozmowa z byłym premierem przyniosła porozumienie, a założone przez niego stowarzyszenie nie zostanie zlikwidowane, lecz będzie działało ramię w ramię z PiS-em.

- Będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, pozytywnej z punktu widzenia partii, a przede wszystkim będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca - mówił polityk.

Morawiecki wielokrotnie powtarzał, że jego stowarzyszenie nie ma na celu sabotowania działań Prawa i Sprawiedliwości, a głównym zadaniem organizacji pozostaje "walka z rządem bezprawia".

Dodał również, że Rozwój Plus skierowany jest przede wszystkim do ludzi zaangażowanych społecznie i politycznie, do samorządowców czy przedsiębiorców.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 20-21 kwietnia 2026 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo ankiet internetowych) na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

