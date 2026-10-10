W skrócie Podczas forum rolniczego w Kazimierowie Rozwój Plus przedstawił plan obejmujący m.in. odbudowę pogłowia trzody chlewnej, reformę funduszy promocji rolnej oraz zmniejszenie biurokracji.

Mateusz Morawiecki zadeklarował realizację postulatów po ewentualnym powrocie Rozwoju Plus do władzy, a przedstawiciele związków zawodowych rolników wyrazili zadowolenie ze współpracy z nim jako premierem.

Zarówno Stanisław Kozłowski, jak i Maciej Pluta oraz inni rolnicy podchodzą do zapowiedzi z dystansem, wskazując na konieczność poprawy dochodowości gospodarstw i zapewnienia równych warunków konkurencji.

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Ogólnopolskie Forum Rolnicze zorganizował w sobotę w Kazimierowie koło Konina Rozwój Plus.

W stodole jednego z prywatnych gospodarstw stanęła scena, na której przedstawiciele ruchu Mateusza Morawieckiego wraz z działaczami związkowymi zaprezentowali osiem propozycji dla polskiego rolnictwa. To m.in. odbudowa pogłowia trzody chlewnej, reforma funduszy promocji i mniej biurokracji.

Rozwój Plus ma plan na rolnictwo. "Jak tylko wrócimy za stery"

Były premier w swoim wystąpieniu podkreślił rolę punktowych interwencji rządu w sytuacjach kryzysowych, ale jednocześnie zaznaczył, że państwo nie może zastępować całkowicie mechanizmów rynkowych. Morawiecki przekonywał, że zaprezentowane postulaty wypracowane zostały wspólnie z rolniczymi związkami zawodowymi.

- Rozwój Plus będzie te postulaty realizował, jak tylko wrócimy za stery nawy rządowej - zadeklarował.

Podczas forum wystąpili przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski oraz przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Tomasz Obszański.

Związkowcy krytykowali działania obecnego rządu i podkreślali udaną współpracę z Morawieckim jako premierem. Izdebski zapowiedział również złożenie przez związek projektu ustawy dot. reformy i odpolitycznienia funduszów promocji rolniczej.

Rolę współpracy z rolnikami podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski. - Nie będzie nigdy dobrej strategii i później jej realizacji, jeżeli to nie będzie uwzględniało głosów polskich rolników. (…) To musi być ściśle skoordynowane z rolnikami, ich organizacjami, tak, by te rozwiązania były powszechnie akceptowane - ocenił były minister rolnictwa w rządzie Morawieckiego.

Rolnicy z dystansem do obietnic Rozwoju Plus. "Nie oszukujmy się"

Forum zgromadziło ok. 150 osób. Rolnicy, z którymi rozmawiała PAP, do propozycji Rozwoju Plus podchodzili z dystansem.

- Wszystko pięknie ładnie, tylko żeby to zrealizowane jeszcze zostało. Żyjemy już tyle lat, że wiemy, że do zrealizowania jest jedna trzecia [postulatów - red.], nie więcej - powiedział Stanisław Kozłowski.

Jak podkreślił, najważniejszymi wyzwaniami w polskim rolnictwie są obecnie przywrócenie dochodowości i płynności finansowej gospodarstw. Krytycznie ocenił zapowiedź starań formacji Morawieckiego o odbudowę rynku trzody chlewnej.

Jak zauważył, obecnie kilogram żywca wyceniany jest na ok. 4 zł netto. - Kto odszedł od hodowli to już do tego nie wróci. Nie oszukujmy się - stwierdził Kozłowski.

Forum rolnicze Rozwoju Plus. Rolnicy chcą równych warunków konkurencji

Podobne zdanie miał rolnik spod Gniezna (woj. wielkopolskie) Maciej Pluta. - Przyjechałem tu z ciekawości. Te osoby, które występowały, w mojej ocenie, mówiły bardzo dobrze, bardzo logicznie. Tylko to wprowadzić w życie. A czy ta realizacja nastąpi - życie zrewiduje - powiedział.

Zdaniem Pluty zadaniem polityków powinno być zapewnienie polskiemu rolnictwu równej konkurencji z producentami z Ukrainy i krajów Mercosur. - Polski rolnik jest bardzo pracowity, ale dajcie nam stworzyć równe warunki. Wtedy możemy konkurować. Jeśli będzie równa konkurencja, jeśli będziemy dostawali równe zapłaty za nasz produkt, w mojej opinii powinno być lepiej - stwierdził.

Forum rolnicze Rozwoju Plus zorganizowane zostało w okręgu konińsko-gnieźnieńskim. Posłem z tego okręgu, w przeszłości związanym z PiS, a dziś z Rozwojem Plus, jest Ryszard Bartosik. Były wiceminister rolnictwa przekonywał, że formacja Mateusza Morawieckiego może znaleźć swoje miejsce w elektoracie wiejskim.

- Chcemy być ekspansywni, chcemy działać, budować naszą strukturę, ale chcemy też trafiać do nowych ludzi i do różnych środowisk, także do rolników, na których bardzo nam zależy - ocenił. Bartosik zapowiedział, że Rozwój Plus "wkroczy bardzo głęboko" w elektorat PSL, a w okręgu chce walczyć o dwucyfrowy wynik.



