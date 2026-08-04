Rozwój Plus chce sięgnąć po "metodę Nawrockiego". "Nawet kilka milionów złotych"

"Grill u Morawieckiego", zorganizowany w Małej Warszawie na warszawskiej Pradze Północ 31 lipca, był symbolicznym domknięciem etapu rozwodu frakcji byłego premiera z Prawem i Sprawiedliwością. Symbolicznym podwójnie, bo to właśnie w tym miejscu nieco ponad rok temu swoje wyborcze zwycięstwo świętował prezydent Karol Nawrocki.

Morawiecki rusza do Jagodna. A później tournée po całym kraju

Jak słyszymy od polityków Rozwoju Plus, wspomniany grill to dopiero początek szerszego cyklu spotkań z wyborcami w całej Polsce. Mateusz Morawiecki od wielu miesięcy objeżdżał miejscowości w całym kraju, spotykał się z wyborcami, sondował nastroje społeczne, kompletował katalog potrzeb i oczekiwań społeczeństwa po niemal trzech latach rządów Koalicji 15 Października.

Teraz, już po rozwodzie z PiS-em, nowa formacja na polskiej scenie politycznej nie zamierza zwalniać tempa. Nie zamierza, bo i nie może. - Nie ma odpoczynku, nie ma wakacji. Młode inicjatywy politycznie nie mają takiego luksusu - żartuje jeden z bliskich współpracowników Morawieckiego, kiedy pytamy o plany Rozwoju Plus na sierpniowe "wakacje sejmowe".

Wakacji i odpoczynku nie ma, za to spotkań w symbolicznych miejscach nie zabraknie. 7 sierpnia Morawiecki i jego świta pojawią się we wrocławskim Jagodnie. Tak, tym słynnym Jagodnie z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. - Symbol wygrano-przegranych wyborów PiS-u. Trudny teren, ale nie boimy się, chcemy odwiedzać właśnie takie miejsca - tłumaczy nam wybór miejsca ważny polityk Rozwoju Plus.

Wizyta w Jagodnie ma mieć swobodny charakter - spotkanie z wyborcami, rozmowy, odpowiedzi na pytania od ludzi. Nie chodzi o żadną konwencję czy wiec, choć wystąpień politycznych wykluczyć nie można. Nie będzie to też budowa struktur nowej inicjatywy politycznej (ta odbywa się na bieżąco). Celem objazdu kraju - jak słyszymy w Rozwoju Plus - jest nawiązanie więzi z "zagubionym elektoratem". Tym zagubionym przez PiS, ale też przez rządzących.

Co po Jagodnie? Nasi rozmówcy mówią, że lista miejsc do odwiedzenia wykuwa się w miarę na bieżąco, ale w grze jest kilkanaście lokalizacji. Między innymi słynne Końskie w województwie świętokrzyskim, w których - wedle słów Grzegorza Schetyny z 2016 roku - wygrywa się wszelkie polskie wybory.

Były premier Mateusz Morawiecki Andrzej Iwanczuk Reporter

Wszystkie miejsca ma natomiast łączyć to, że są ważne i/lub symboliczne dla polskiej polityki, ale też pozycji Polski i szans rozwojowych naszego kraju. - Analizujemy mapę Polski, sprawdzamy, jaką gdzie mamy logistykę, ludzi etc. - zdradza nam osoba zaangażowana w organizację trasy.

"Rozwojowcy" idą na swoje. PiS "wraca do ustawień fabrycznych"

"Rozwojowcy" nie skorzystają z "zaproszenia" centrali na Nowogrodzkiej na rozmowy z partyjnym rzecznikiem dyscypliny - europosłem Karolem Karskim.

Gdy o to pytamy, najczęściej obserwujemy śmiech i machnięcie ręką. Oficjalna wersja jest taka, że Rozwój Plus zamknął już rozdział pt. "Wyjście z PiS-u" i skupia się na przyszłości.

W PiS-ie mają jednak poczucie cennego zwycięstwa, że Morawiecki ostatecznie wyszedł z partii, a nie został z niej wyrzucony. - W oczach naszych wyborców, generalnie prawicowych wyborców, to jest rzecz niesłychanie ważna - mówi nam zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego.

Jak podkreśla, początkowo wyborcy PiS-u byli za awanturę z frakcją Morawieckiego wściekli także na PiS. Jednak wyjście byłego premiera i założenie własnego klubu parlamentarnego, a docelowo także partii, ma być w ocenie Nowogrodzkiej rozstrzygające w kwestii tego, kogo prawicowy wyborca obarczy winą za podziały po prawej stronie sceny politycznej.

- Ich złość na nas szybko minie. Natomiast narracja, kto co zrobił, kto zdradził, kto zagrał na podział pozostanie. To będzie kamień węgielny nowego projektu Mateusza. A jeśli kamieniem węgielnym ma być zdrada i rozbijanie prawicy, to można się spodziewać, jak skończy taka formacja - przewiduje nasz rozmówca z Nowogrodzkiej.

Przykład Nawrockiego pokazał, że można zdobyć olbrzymie pieniądze na kampanię. Zebraliśmy wtedy grubo ponad 30 mln zł i to dało gigantyczny efekt

Na razie jednak PiS nie może kontynuować politycznego teatru z dyscyplinarką dla "rozwojowców", a pojawiające się nowe sondaże pokazują, że poparcie dla formacji prezesa Kaczyńskiego topnieje. Tylko w najnowszym badaniu IBRiS-u dla Polsatu News poparcie dla PiS-u wyniosło 16,9 proc., podczas gdy ścigająca PiS Konfederacja może liczyć na 14,4 proc. głosów. Rozwój Plus przekroczyłby natomiast próg wyborczy z poparciem na poziomie 7,8 proc.

Stronnicy Morawieckiego nie przepuszczają okazji, żeby dawnym kolegom partyjnym wbić przy tej okazji szpilę. - PiS zapewniało, że balast zrzucony, więc będzie tylko lepiej i zaraz pojawi się 36 proc. w sondażach - ironizuje jeden z naszych rozmówców z Rozwoju Plus.

Później, już zupełnie serio, dodaje: - PiS wraca do swoich ustawień fabrycznych. Nienawiść do mediów, sondaże to ustawka, wszędzie czai się wróg. Wszystko i wszyscy sugerujący partii, że coś dzieje się nie tak, to śmiertelni wrogowie, a nie symptomy, które warto byłoby wziąć pod uwagę. Słowem: globalna zmowa przeciwko PiS-owi. Graliśmy już kiedyś tę melodię. Ona niczego dobrego nie przyniosła.

Rozwój Plus. Ofensywa programowa i wojna transferowa

Dla Rozwoju Plus najbliższe dwa, może trzy miesiące będą kluczowe. Zadecydują o tym, czy jest to projekt z przyszłością, czy przepis na klęskę. Kluczem do przetrwania, a później być może także politycznego sukcesu, jest umiejętne i wiarygodne odróżnienie się od PiS-u: wizerunkowe, komunikacyjne, programowe i polityczne. Egzamin, który przed laty oblały Polska Jest Najważniejsza, Solidarna Polska, a także Porozumienie Jarosława Gowina.

Morawiecki nie chce pójść ich śladem. Być może dlatego w swoich publicznych wypowiedziach przestał oszczędzać PiS i Jarosława Kaczyńskiego. W podcaście "Rymanowski Live" stwierdził m.in. że Kaczyński w czasie pandemii koronawirusa chciał doprowadzić do przymusowych szczepień (subtelne puszczenie oka do wyborców Konfederacji i Brauna, którzy słynną z krytyki polityki PiS-u z czasów COVID-19). Prezesowi PiS-u wytknął też zniszczenie tzw. kompromisu aborcyjnego, którego sam miał na forum władz partii bronić. Uznał to za jedną z dwóch głównych przyczyn utraty władzy przez Zjednoczoną Prawicę.

Atmosfery między dwoma obozami politycznymi w najbliższych tygodniach na pewno nie poprawi też wojna transferowa, o której pisaliśmy niedawno na łamach Interii. Według naszych źródeł Rozwój Plus ma prowadzić rozmowy z piątką posłów PiS-u. Celem na sierpień jest sfinalizowanie rozmów przed rozpoczęciem nowego sezonu politycznego we wrześniu. Po swojej stronie PiS też wciąż próbuje odzyskać chociaż kilku utraconych na rzecz Morawieckiego parlamentarzystów, ale na razie idzie im to opornie.

Kolejnym krokiem w kierunku odróżnienia się od PiS-u ma być ofensywa programowa. W klubie parlamentarnym Rozwoju Plus przygotowywane na jesień są projekty ustaw, a także kolejne raporty dotyczące kluczowych problemów, wyzwań oraz kwestii rozwojowych dla Polski. Podczas "grilla u Morawieckiego" nowa formacja zaprezentowała dwa pierwsze raporty - o kryzysie demograficznym oraz kwestii migracji. To dopiero początek.

- Już pracujemy nad kolejnymi raportami - zdradza nam jedno z naszych źródeł w Rozwoju Plus. Czego będą dotyczyć raporty? To tajemnica. "Rozwojowcy" nie chcą jej zdradzić, żeby z ograniem tematu nie uprzedziło ich PiS, a z drugiej strony, żeby rząd nie mógł przygotować na raporty gotowych odpowiedzi. - Przynajmniej jeden z nich pokażemy już we wrześniu - dodaje nasz rozmówca.

Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki Andrzej Iwanczuk Reporter

Równolegle do raportów w klubie trwają prace nad projektami ustaw. Wiele wskazuje, że mogą być to projekty związane z opublikowanymi już raportami dotyczącymi demografii i migracji, gdzie Rozwój Plus przedstawił szereg diagnoz i propozycji - m.in. wprowadzenie tzw. pensji rodzicielskiej, korekta "800 plus" połączona z likwidacją "babciowego" czy wprowadzenie emerytalnej składki rodzinnej.

Partia, fundraising i metoda "na Nawrockiego"

Zakrojona na coraz szerszą skalę ofensywa programowa połączona z objazdem Polski sprawiła, że otoczenie Mateusza Morawieckiego przyspieszyło decyzję o założeniu partii. Ma zostać zarejestrowana do 15 października - taką informację były premier podał podczas rozmowy na youtube'owym kanale Bogdana Rymanowskiego.

Narracja, kto co zrobił, kto zdradził, kto zagrał na podział pozostanie. To będzie kamień węgielny nowego projektu Mateusza. A jeśli kamieniem węgielnym ma być zdrada i rozbijanie prawicy, to można się spodziewać, jak skończy taka formacja

Mówi zaufany człowiek Morawieckiego: - To świeża decyzja. Wie pan, jak to jest z rejestracją partii. Formalności, technikalia, czasami potrafi się to mocno przedłużyć i później są z tego problemy. A my chcemy podejść do kwestii organizacyjnych w dobrze rozumianym korporacyjnym stylu. Chcemy chociażby ruszyć z poważnym fundraisingiem na konkretne projekty, raporty, spotkania. Partia nam się do tego przyda.

Na razie działalność stowarzyszenia opiera się na składkach członkowskich. Tak miał zostać sfinansowany chociażby grill w Małej Warszawie. Wiadomo jednak, że w perspektywie jest budowa struktur, spotkania z wyborcami, konwencje, a przede wszystkim długa kampania parlamentarna. Słowem: bez pieniędzy, i to dużych, ten projekt nie pojedzie.

W Rozwoju Plus jest tego pełna świadomość. Otoczenie Morawieckiego chce... powtórzyć sukces kampanii Karola Nawrockiego.

- Przykład Nawrockiego pokazał, że można zdobyć olbrzymie pieniądze na kampanię. Zebraliśmy wtedy grubo ponad 30 mln zł i to dało gigantyczny efekt - wspomina jeden z ważnych polityków Rozwoju Plus. I dodaje: - Nie mówię, że naszym celem jest 30 mln zł, ale gdyby udało się zebrać nawet kilka milionów, to byłby ogromny sukces. Jesteśmy bez subwencji, musimy sobie radzić na inne sposoby.

Tym innym sposobem może być... sam były premier. Tajemnicą poliszynela w szeregach "rozwojowców" jest, że Morawiecki ma rozległe kontakty w środowisku finansjery i wśród majętnych ludzi. A tu symboliczne "cegiełki" z pewnością byłyby wyższe niż mikrowpłaty od zwykłych sympatyków.

Łukasz Rogojsz

"Polityczny WF": Morawiecki zabierze pieniądze PiS-owi INTERIA.PL



