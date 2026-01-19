W skrócie Sąd w Giżycku uznał wyrok rozwodowy za nieistniejący z powodu obecności neosędziego w składzie orzekającym.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował sprawę, wskazując na problem destabilizacji orzecznictwa przez wadliwe powołania sędziowskie.

Pełnomocnicy zalecają klientom regulowanie kwestii majątkowych przed uzyskaniem wyroku rozwodowego w obliczu wątpliwości dotyczących neo-sędziów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sprawa ze stycznia tego roku, która toczyła się przed Sądem Rejonowym w Giżycku, dotyczyła rozwodu pewnej pary, a także oddalenia wniosku o podział majątku. Prawo.pl podaje, iż sędzia argumentowała, że skoro w składzie orzekającym o rozwodzie był tzw. neosędzia, to wyrok jest nieistniejący.

Tym samym sąd uznał, że nie ma możliwości podziału majątku pary. Sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie przekazał portalowi, że postanowienie w pierwszej instancji, a więc nieprawomocne, wydano 12 stycznia.

Mianem neosędziów koalicja rządząca określa osoby, które zostały nominowane na sędziów przez KRS po noweli ustawy z końca 2017 roku.

Są rozwiedzeni czy nie? Sąd zwrócił uwagę, że orzekał "neosędzia"

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak podkreślił, incydent "pokazuje coś bardzo niepokojącego". "Kryzys związany z neosędziami wchodzi dziś w najwrażliwsze obszary życia obywateli. W sprawy rodzinne, majątkowe, w podstawowe poczucie bezpieczeństwa prawnego" - czytamy w jego wpisie.

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości "to nie jest wymyślony problem", ponieważ wadliwe powołania sędziowskie z lat 2018-2025 "realnie destabilizują orzecznictwo, generują chaos w sądach i prowadzą do sytuacji, w których ludzie po latach nie wiedzą czy ich wyroki istnieją".

"Obywatel nie może płacić ceny za bezprawie, które wyrządza mu państwo" - podkreślił Żurek, dodając, że obywatel "nie może ponosić konsekwencji decyzji politycznych, na które nie miał żadnego wpływu". "Sędzia musi być sędzią, a wyrok wyrokiem" - stwierdził.

W ocenie Żurka "dlatego ten problem musi zostać rozwiązany systemowo - przez jednoznaczne uregulowanie statusu neosędziów, usunięcie skutków decyzji neo-KRS i zagwarantowanie stabilności orzeczeń, zwłaszcza w sprawach życiowo istotnych". "Bez tego chaos będzie narastał" - uznał.

Chaos prawny wokół neosędziów. Żurek proponuje ustawę

"Właśnie o to chodzi w projekcie ustawy praworządnościowej, o przywrócenie konstytucyjnych standardów, zakończenie chaosu w sądach i odbudowę zaufania obywateli do państwa prawa" - dodał we wpisie Żurek. Jednocześnie zapowiedział, że w tym tygodniu Sejm rozpocznie prace nad resortowymi projektami - ustawy praworządnościowej i nowelizacji ustawy o KRS.

Odmiennego zdania ws. neosędziów są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie zgadzają się oni z takowym określeniem, nie uważają też, że istnieje ono prawnie. Uważają też, że powołania sędziów przez KRS o składzie wybranym przez Sejm przebiegły zgodnie z prawem.

Jak powiadomili sędziowie, na których powołuje się Prawo.pl, "to nie pierwsze takie postanowienie, dotyczące spraw okołorozwodowych czy rodzinnych". Okazuje się, że pełnomocnicy radzą swoim klientom, aby najpierw załatwiali kwestie związane z rozdzielnością majątkową, zanim otrzymają wyrok ws. rozwodu.

"Śniadanie Rymanowskiego": Politycy o umowie z Mercosur Polsat News