Rozwód widmo. Powstał chaos, bo orzekał "neosędzia"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Sąd w Giżycku stwierdził, że wyrok w sprawie rozwodowej pewnej pary jest nieistniejący. Tym samym małżeństwo nie może dokonać podziału majątku. Powód? W składzie orzekającym był tzw. neosędzia. Nieprawomocne jeszcze orzeczenie skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego zdaniem sytuacja "pokazuje coś bardzo niepokojącego".

Łańcuch sędziowski z wizerunkiem orła na purpurowej szacie, obok portret mężczyzny w garniturze z białą koszulą i krawatem, ujęty w okręgu.
Waldemar Żurek skomentował sprawę rozwodową, w której orzekał neosędziaLukasz Gdak, Wojciech OkulsnikEast News

W skrócie

  • Sąd w Giżycku uznał wyrok rozwodowy za nieistniejący z powodu obecności neosędziego w składzie orzekającym.
  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował sprawę, wskazując na problem destabilizacji orzecznictwa przez wadliwe powołania sędziowskie.
  • Pełnomocnicy zalecają klientom regulowanie kwestii majątkowych przed uzyskaniem wyroku rozwodowego w obliczu wątpliwości dotyczących neo-sędziów.
Sprawa ze stycznia tego roku, która toczyła się przed Sądem Rejonowym w Giżycku, dotyczyła rozwodu pewnej pary, a także oddalenia wniosku o podział majątku. Prawo.pl podaje, iż sędzia argumentowała, że skoro w składzie orzekającym o rozwodzie był tzw. neosędzia, to wyrok jest nieistniejący.

Tym samym sąd uznał, że nie ma możliwości podziału majątku pary. Sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie przekazał portalowi, że postanowienie w pierwszej instancji, a więc nieprawomocne, wydano 12 stycznia.

Są rozwiedzeni czy nie? Sąd zwrócił uwagę, że orzekał "neosędzia"

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak podkreślił, incydent "pokazuje coś bardzo niepokojącego". "Kryzys związany z neosędziami wchodzi dziś w najwrażliwsze obszary życia obywateli. W sprawy rodzinne, majątkowe, w podstawowe poczucie bezpieczeństwa prawnego" - czytamy w jego wpisie.

Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości "to nie jest wymyślony problem", ponieważ wadliwe powołania sędziowskie z lat 2018-2025 "realnie destabilizują orzecznictwo, generują chaos w sądach i prowadzą do sytuacji, w których ludzie po latach nie wiedzą czy ich wyroki istnieją".

    "Obywatel nie może płacić ceny za bezprawie, które wyrządza mu państwo" - podkreślił Żurek, dodając, że obywatel "nie może ponosić konsekwencji decyzji politycznych, na które nie miał żadnego wpływu". "Sędzia musi być sędzią, a wyrok wyrokiem" - stwierdził.

    W ocenie Żurka "dlatego ten problem musi zostać rozwiązany systemowo - przez jednoznaczne uregulowanie statusu neosędziów, usunięcie skutków decyzji neo-KRS i zagwarantowanie stabilności orzeczeń, zwłaszcza w sprawach życiowo istotnych". "Bez tego chaos będzie narastał" - uznał.

      Chaos prawny wokół neosędziów. Żurek proponuje ustawę

      "Właśnie o to chodzi w projekcie ustawy praworządnościowej, o przywrócenie konstytucyjnych standardów, zakończenie chaosu w sądach i odbudowę zaufania obywateli do państwa prawa" - dodał we wpisie Żurek. Jednocześnie zapowiedział, że w tym tygodniu Sejm rozpocznie prace nad resortowymi projektami - ustawy praworządnościowej i nowelizacji ustawy o KRS.

      Odmiennego zdania ws. neosędziów są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie zgadzają się oni z takowym określeniem, nie uważają też, że istnieje ono prawnie. Uważają też, że powołania sędziów przez KRS o składzie wybranym przez Sejm przebiegły zgodnie z prawem.

      Jak powiadomili sędziowie, na których powołuje się Prawo.pl, "to nie pierwsze takie postanowienie, dotyczące spraw okołorozwodowych czy rodzinnych". Okazuje się, że pełnomocnicy radzą swoim klientom, aby najpierw załatwiali kwestie związane z rozdzielnością majątkową, zanim otrzymają wyrok ws. rozwodu.

