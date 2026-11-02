W skrócie Premier Donald Tusk stwierdził, że konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego można rozwiązać poprzez uznanie przez prezydenta sędziów wybranych przez Sejm.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w odpowiedzi na słowa premiera oskarżył go o dokonanie zamachu na polską konstytucję i nazwał sytuację upadkiem.

Wydarzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego skłoniły prezydenta Karola Nawrockiego do rezygnacji z wizyty dyplomatycznej w Senegalu.

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Premier w swoim poniedziałkowym wpisie podkreślił, że jedno zdaniem sędziowie wybrani do Trybunału przez Sejm, zostali powołani do tej roli w sposób legalny.

"Rozwiązanie konfliktu jest proste i możliwe bez zmian w konstytucji. Prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale. Póki co, Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować" - ocenił Tusk.

Szef rządu stwierdził dalej, że "demokratyczne państwo prawa nie może ustąpić przed przemocą, niezależnie od tego, jak potężne zewnętrzne siły wspierać będą atak PiS, Konfederacji, Brauna i Nawrockiego". "I nie ustąpi" - skwitował.

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Na wpis premiera szybko zareagował rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz.

"Premier Donald Tusk świadomy tego, że dokonał zamachu na polską Konstytucję. Upadek" - ocenił.

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Trzęsienie ziemi w Trybunale. Przepychanki przed siedzibą

Choć spór o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego trwa od lat, w piątek przybrał on charakter demonstracji z udziałem policji.

Demonstranci - w tym m.in. politycy PiS, Konfederacji, Rozwoju Plus i zwolennicy Grzegorza Brauna - zgromadzili się przed siedzibą w związku z ogłoszoną wcześniej przerwą w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Wówczas Anna Korwin-Piotrowska, jako osoba mająca najdłuższy staż sędziowski, została ogłoszona osobą kierującą TK.

Niegodzący się z tą decyzją przedstawiciele i zwolennicy prawicy uznali ruch za "noszący znamiona zamachu stanu". Usiłowano siłą wejść na teren TK.

Piątkowe wydarzenia skłoniły do zmiany planów Karola Nawrockiego. Prezydent zawrócił z drogi na wizytę dyplomatyczną w Senegalu, by zjawić się przed TK. Na miejscu doszło do przepychanek.

O nieustępliwości wobec wydarzeń wokół Trybunału premier mówił już wcześniej, w wygłoszonym z racji na piątkowe wydarzenia orędziu.

- Byliśmy wczoraj świadkami gorszących zdarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bardzo chciałbym, byśmy w Polsce nigdy podobnych scen nie musieli oglądać - mówił. Jak wówczas dodał, "sposobem na spokój nie może być jednak ustępowanie przed bezprawiem i przemocą".



