W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla kilku województw z powodu prognozowanych burz, silnych opadów oraz porywów wiatru do 65 km/h.

Do niektórych regionów wysłano alert RCB, który informuje o możliwych przerwach w dostawie prądu i zaleca unikanie otwartych przestrzeni.

Mieszkańcom zalecono zabezpieczenie otoczenia, przygotowanie latarek i baterii oraz pozostanie w budynkach podczas burz.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla mieszkańców województw: lubuskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także części województw dolnośląskiego (zachodniej), śląskiego (południowej), lubelskiego (południowej) oraz wielkopolskiego (zachodniej).

Alerty będą obowiązywać do godz. 6.00 w środę. Synoptycy prognozują miejscami silne opady deszczu - od 20 do 35 mm - porywy wiatru do 60 km/h, a lokalnie również opady deszczu.

Burze. Ostrzeżenia II stopnia dla kilku województw

Ostrzeżenie II stopnia będzie obowiązywać z kolei w województwach: wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim oraz we wschodniej części woj. dolnośląskiego i na południowym krańcu województwa mazowieckiego.

"Miejscami nadal występować będą burze z umiarkowanymi i silnymi opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 55 mm. Możliwe są porywy wiatru do 65 km/h i opady gradu" - podał IMGW w opisie alertu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać również do godz. 6.00 w środę.

Możliwy jest gwałtowniejszy przebieg skrajnych zjawisk pogodowych. Z powodu dynamicznego rozwoju sytuacji kilkukrotnie aktualizowano rozesłany we wtorek alert RCB.

Alert RCB w związku z burzami w Polsce. "Unikaj otwartych przestrzeni"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie województw świętokrzyskiego i opolskiego, a także w wybranych powiatach województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego

"Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - napisano. Alert będzie obowiązywał w nocy z wtorku na środę.

Zgodnie z zaleceniami RCB w czasie burzy należy usunąć z otoczenia domu wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, zamknąć drzwi i okna oraz nie opuszczać budynku. Warto przygotować wcześniej latarki i baterie, na wypadek przerwy w zasilaniu.





Rzecznik Praw Obywatelskich w "Graffiti": Służba zdrowia wśród największych problemów Polsat News