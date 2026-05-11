Rozpoczyna się seria zmian w pogodzie. Zrobi się niebezpiecznie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Spokojna i sucha wiosna właśnie się kończy. W pogodzie zachodzą poważne zmiany, które odczujemy praktycznie wszędzie. Burze z ulewami pojawiły się w poniedziałek i w kolejnych dniach również się pojawią. Jednocześnie nastąpi wyraźne ochłodzenie: wkrótce za dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopni, a nocami pojawią się "zimni ogrodnicy".

Walka sadowników z przygruntowymi przymrozkami w Polsce. W tym tygodniu nadejdą "zimni ogrodnicy" - wynika z prognoz IMGW
W połowie tygodnia możemy zanotować miejscami nocne przymrozki. Chłodno będzie również w ciągu dnia, przez dużą część tygodniaWładysław Czulak/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Pogoda ulega zmianie – spodziewane jest ochłodzenie, burze oraz wystąpienie przymrozków zwanych "zimnymi ogrodnikami".
  • Pojawiają się burze i coraz intensywniejsze opady deszczu, które przesuwają się z południowego zachodu na północny wschód kraju. W kolejnych dniach też będzie niespokojnie.
  • Najchłodniejsze noce prognozowane są szczególnie na terenach podgórskich i wschodzie, z temperaturami przy gruncie dochodzącymi do -3 stopni Celsjusza.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Początek tygodnia przynosi zdecydowaną zmianę w pogodzie. W poniedziałek po spokojnym poranku mamy do czynienia z postępującym pogorszeniem aury. Z czasem pojawi się więcej deszczu i burz, a kolejne dni będą zdecydowanie chłodniejsze - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niedługo nadejdą też "zimni ogrodnicy".

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Burze już tu są. Ochłodzenie nadejdzie nieco później

W okolicach południa pojawiły się pierwsze poniedziałkowe burze. Grzmi na Ziemi Łódzkiej i choć sumy opadów nie przekraczają 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, jednak z czasem opady będą intensywniejsze.

Strefa deszczów i burz przesuwa się z południowego zachodu na północny wschód i wieczorem te zjawiska pojawią się w kolejnych miejscach.

We wtorek burze z najsilniejszymi ulewami skupią się na wschodzie kraju. Jednocześnie warunki będą trudniejsze, ponieważ odczujemy wyraźny spadek temperatur.

Silna strefa opadów i burz rozciągająca się od południa do północy Polski, szczególnie intensywna w rejonie Warszawy, Łodzi i okolic, z zaznaczonymi kolorami wskazującymi na wysoką intensywność opadów oraz burzowe komórki w centralnej części kraju.
We wtorek strefa burz przesunie się nad wschodnią PolskęWXChartsmateriał zewnętrzny

O ile w poniedziałek do godz. 14:00 w najcieplejszych Kozienicach i Zamościu zanotowano 22,8 st. C, to następnego dnia na najcieplejszym wschodzie nie będzie więcej niż 19 stopni. W większości Polski będzie od 9 do 14 stopni, a na terenach podgórskich maksymalnie 7.

Jeszcze zimniej zrobi się po zmroku. Wówczas miejscami na terenach podgórskich temperatury spadną do zera lub nieco powyżej tej granicy, a na Przedgórzu Sudeckim może być -2 st. C. Oznacza to, że swoją obecność w naszym kraju niedługo zaznaczą tak zwani "zimni ogrodnicy", czyli majowe przymrozki.

Zobacz również:

Ulewy i burze w środę pojawią się w wielu miejscach i potrwają w czwartek. Po stopniowym uspokojeniu w przyszłym tygodniu czeka nas kolejne załamanie pogody
Polska

Wiemy, kiedy nastąpi apogeum burz i ulew. Na jednym dniu się nie skończy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

"Zimni ogrodnicy" pojawią się w tym roku. Przy gruncie -3 stopnie

"Zimni ogrodnicy" albo "zimna Zośka" to zjawisko zwykle notowane w okolicach połowy maja. Chodzi o przymrozki, których nazwy pochodzą od patronów poszczególnych dni, podczas których się pojawiają.

Są to: św. Pankracy (wspomnienie 12 maja), św. Serwacy (13 maja), św. Bonifacy (14 maja) oraz popularna "zimna Zośka", czyli św. Zofia (15 maja). Zwykle mniej więcej w tym okresie mamy do czynienia z przymrozkami i w tym roku nie będzie inaczej.

Ochłodzenie, które zacznie się we wtorek, potrwa przez kilka kolejnych dni i nocy. Środa będzie przeważnie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na północy, w centrum oraz na wschodzie. W górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg: w Beskidzie Śląskim i Żywieckim może spaść 5 cm, a w Tatrach do 10 cm świeżego śniegu.

Mapa anomalii temperatury powietrza w Polsce według modelu ECMWF, pokazująca rozkład ujemnych odchyleń temperatury względem średniej z lat 1993–2020, z największym spadkiem w centralnej i południowej części kraju.
W okresie, w którym pojawią się "zimni ogrodnicy" odczujemy wyraźny spadek temperatury za dnia, jak i w nocyWXChartsmateriał zewnętrzny

Miejscami we wschodniej Polsce może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu trzeba się liczyć z burzami.

Temperatury będą podobne do tych z wtorku i wyniosą przeważnie od 9-14 st. C, a na wschodzie do 19 stopni. Po zachodzie słońca na terenach podgórskich oraz na wschodzie przy gruncie może być do -3 stopni Celsjusza.

Zobacz również:

W poniedziałek burze opanują zdecydowaną większość kraju. IMGW wydał z tego powodu wiele ostrzeżeń pierwszego stopnia
Polska

Zostało nam kilka ostatnich godzin spokoju. Wiemy, kiedy nadciągną burze

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Słupki na termometrach drgną, ale nieznacznie. Burze nie odpuszczą

Zmienna, często niezbyt przyjazna pogoda utrzyma się w dalszej części tygodnia. Czwartek również zapowiada się na pochmurny i deszczowy dzień - tym razem głównie w centrum, na północy i wschodzie.

Cały czas temperatury nie przekroczą 19 st. C w najcieplejszych regionach kraju, a nad morzem oraz na Podhalu może być do 12-14 stopni.

W piątek rozpogodzi się na południowym wschodzie i wschodzie, ale w reszcie kraju dalej będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, a na północy mogą pojawić się burze. Termometr pokażą od 15-16 stopni na północnym wschodzie i terenach podgórskich do 21 na południowym wschodzie i w centrum.

Mapa Polski z wyraźnym podziałem na zachodnią część pokrytą niebieskimi odcieniami, oznaczającymi niższe anomalie temperatury, oraz wschodnią część w odcieniach żółci i pomarańczu, wskazujących na wyższe od normy wartości temperatury, z granicą przebie...
Przez większą część tygodnia będzie chłodno, a z czasem w okolicach weekendu cieplej zrobi się na wschodzie krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Pod koniec tygodnia napłynie do nas nieco więcej ciepłego powietrza, jednak ocieplenie nie będzie znaczące. W sobotę i niedzielę będzie przeważnie do 15-18, a maksymalnie miejscami 22 stopni Celsjusza.

Intensywne opady deszczu i burze rozmieszczone w wielu rejonach Polski, szczególnie na północnym zachodzie, południu i w centrum, oznaczone kolorowymi plamami i symbolami, z wyraźnymi obszarami niskiego oraz wysokiego ciśnienia atmosferycznego.
Deszcze i burze wrócą pod koniec tygodnia - wynika z prognoz IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

W pierwszej połowie weekendu na zachodzie możemy zanotować burze. W niedzielę pojawią się one głównie na wschodnich krańcach Polski. Przez cały ten czas w wielu miejscach może padać przelotny deszcz.

Zobacz również:

W tym tygodniu w wielu miejscach wystąpią burze. Prognozy zagrożeń przewidują wydanie z tego powodu alerty IMGW pierwszego stopnia
Polska

Pogoda robi się niebezpieczna. Widać to w prognozie ostrzeżeń

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Prezydenci i premierzy": Pomysł Trumpa na przeniesienie żołnierzy z Niemiec do PolskiPolsat News

Najnowsze