Centrum, nowy klub parlamentarny, tworzy obecnie 18 byłych polityków Polski 2050 - 15 posłów i trzech senatorów. Wśród nich są m.in. posłowie Ryszard Petru, Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik czy Żaneta Cwalina-Śliwowska.

W związku z tym klub Polska 2050 znalazł się na granicy istnienia, gdyż do jego funkcjonowania potrzebnych jest co najmniej 15 posłów. Do tej pory klub Polski 2050 liczył 31 parlamentarzystów.

Lista parlamentarzystów, którzy utworzyli klub Centrum:

Elżbieta Burkiewicz,

Izabela Bodnar,

Żaneta Cwalina-Śliwowska,

Sławomir Ćwik,

Paulina Hennig-Kloska,

Rafał Kaprzyk,

Rafał Komarewicz,

Aleksandra Leo,

Barbara Okula,

Barbara Oliwiecka,

Ryszard Petru,

Norbert Pietrykowski,

Marcin Skonieczka,

Mirosław Suchoń,

Ewa Szymanowska,

Grzegorz Fedorowicz,

Piotr Masłowski,

Jacek Trela.

Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że klub Centrum "to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy".

Sławomir Ćwik wskazał, że decyzja o powstaniu nowego klubu była motywowana "zmianą stylu przywództwa (w Polsce 2050 - red.)". - Nasza grupa postanowiła skupić się tylko i wyłącznie na pracy merytorycznej, grupowej po to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania - powiedział.

- (...) Chcemy, by Polska była w centrum naszej pracy, w centrum naszej uwagi. Centrum to także miejsce, w którym zdobywa się równowagę i stawia przeciwwagę do skrajności, których w Polsce mamy w ostatnich latach zdecydowanie za wiele - mówiła Hennig-Kloska.

Członkowie nowego klubu parlamentarnego "pozostaną lojalnymi partnerami w Koalicji 15 października".

- Nie mamy już przyjemności tłumaczyć się z różnych herbat i rozmów, o których państwo słyszycie bardzo często w kuluarach - dodała Hennig-Kloska.

Minister zwróciła uwagę, że w trakcie ostatniego czterodniowego posiedzenia Sejmu klub parlamentarny Polski 2050 nie zebrał się ani razu.

- To jest pierwszy raz w historii mojego dziesięcioletniego parlamentaryzmu, gdzie w trakcie posiedzenia nie miałam kiedy przedyskutować z innymi członkami klubu bieżących spraw i decyzji, które zapadają Sejmie (...). To pokazuje jak daleko odsunęliśmy się od siebie - podkreśliła.

W ostatnich dniach z Polski 2050 odeszli także Joanna Mucha, Paweł Zalewski i Michał Kobosko.

