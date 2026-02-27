W skrócie W sondażu SW Research dla Onetu 36,6 proc. Polaków uważa, że rozpad Polski 2050 nie spowoduje upadku koalicji rządzącej.

Z ugrupowania Polska 2050 odeszło 15 posłów i troje senatorów, którzy stworzyli nowy klub parlamentarny Centrum.

32,8 proc. ankietowanych nie ma zdania, czy rozpad Polski 2050 doprowadzi do upadku koalicji przed wyborami w 2027 roku.

"Czy uważa pani/pan, że rozpad Polski 2050 na dwa osobne kluby, doprowadzi do upadku koalicji rządzącej przed wyborami w 2027 roku?" - takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie Onetu.

Największa grupa respondentów, bo 36,6 proc. udzieliło odpowiedzi negatywnej. Niewiele mniejsza grupa - 30,6 proc. - stwierdziła jednak, że rozpad Polski 2050 doprowadzi do upadku koalicji. Niemal jedna trzecia ankietowanych, 32,8 proc., nie ma zdania w tej sprawie.

Rozpad Polski 2050. Powstał nowy klub parlamentarny

Pod koniec stycznia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została w partyjnych wyborach wybrana na nową przewodniczącą Polski 2050. Od tego czasu w partii doszło do konfliktu wewnętrznego, na skutek którego z partii odeszło 15 posłów i troje senatorów.

Nieoficjalną liderką nowego ugrupowania jest Paulina Hennig-Kloska, która rywalizowała z Pełczyńską-Nałęcz w wyborach na liderkę Polski 2050.

Oprócz niej partię założoną przez Szymona Hołownię opuścili m.in. Izabela Bodnar, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Ryszard Petru czy Mirosław Suchoń. Znacznie wcześniej z działalności w swojej partii wycofał się również były marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Sondaż został zrealizowany w dniu 25 lutego 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

