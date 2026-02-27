Rozpad Polski 2050 doprowadzi do upadku koalicji? Polacy podzieleni

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Największa grupa Polaków (36,6 proc.) uważa, że rozpad Polski 2050 nie doprowadzi do upadku koalicji rządzącej - wynika z najnowszego sondażu. Odmiennego zdania jest 30,6 proc. respondentów. Z ugrupowania założonego przez Szymona Hołownię odeszło ostatnio 15 posłów i troje senatorów, którzy założyli klub parlamentarny Centrum.

Dwie kobiety stojące na pierwszym planie na tle sali plenarnej z polską flagą i godłem, po lewej uśmiechnięta kobieta w jasnym swetrze, po prawej kobieta w okularach i beżowej marynarce o poważnym wyrazie twarzy. W tle obrady parlamentu.
Katarzyna Pełczyńska Nałęcz i Paulina Hennig-KloskaJacek Dominski / Marysia Zawada / Filip NaumienkoReporter

"Czy uważa pani/pan, że rozpad Polski 2050 na dwa osobne kluby, doprowadzi do upadku koalicji rządzącej przed wyborami w 2027 roku?" - takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie Onetu.

    Największa grupa respondentów, bo 36,6 proc. udzieliło odpowiedzi negatywnej. Niewiele mniejsza grupa - 30,6 proc. - stwierdziła jednak, że rozpad Polski 2050 doprowadzi do upadku koalicji. Niemal jedna trzecia ankietowanych, 32,8 proc., nie ma zdania w tej sprawie.

    Rozpad Polski 2050. Powstał nowy klub parlamentarny

    Pod koniec stycznia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została w partyjnych wyborach wybrana na nową przewodniczącą Polski 2050. Od tego czasu w partii doszło do konfliktu wewnętrznego, na skutek którego z partii odeszło 15 posłów i troje senatorów.

    Nieoficjalną liderką nowego ugrupowania jest Paulina Hennig-Kloska, która rywalizowała z Pełczyńską-Nałęcz w wyborach na liderkę Polski 2050.

    Oprócz niej partię założoną przez Szymona Hołownię opuścili m.in. Izabela Bodnar, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Ryszard Petru czy Mirosław Suchoń. Znacznie wcześniej z działalności w swojej partii wycofał się również były marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

    Sondaż został zrealizowany w dniu 25 lutego 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

