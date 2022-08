Prezydent Duda w poniedziałkowej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Zet został zapytany o jego relacje z prezesem PiS, m.in. o słowa prezesa Kaczyńskiego w sprawie KPO, że "gdyby nie weta prezydenta to relacje Polski z UE byłyby inne". Andrzej Duda przypomniał wcześniejsze wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. - Pamiętam inne słowa pana prezesa, gdy mówił, że są to słuszne decyzje - zaznaczył.

Wypomniał też prezesowi PiS, że w sprawie polskiej praworządności wielokrotnie wycofywał się ze swoich słów. - Wszyscy, którzy mają dobrą pamięć, wiedzą, z ilu kwestii pan prezes potem sam się wycofywał - mówił Duda.

Reklama

Prowadzący zapytał też o słowa Kaczyńskiego, który przyznał ostatnio, że bardzo dawno nie rozmawiał z prezydentem. Pytany, czy "brakuje mu tych rozmów" prezydent odparł: - Ja realizuję zadania państwowe i to jest moja podstawowa troska. A zadania te - zaznaczył - to dla niego przede wszystkim "dbanie o interes i bezpieczeństwo obywateli". - I staram się z tego wywiązywać jak najlepiej i dzisiaj to jest absolutnie i cały czas przedmiot mojej głównej troski - powiedział Duda.

W kontekście ostatnich wypowiedzi prezydenta i prezesa PiS na temat ich wzajemnych relacji, szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot został zapytany we wtorek w Programie III Polskiego Radia, czy "chemia" między nimi jest osłabiona.

Różne stanowiska prezydenta i szefa PiS

- Nie jest tajemnicą, nie jest zaskoczeniem od dawna, że w niektórych sprawach stanowisko pana prezydenta i stanowisko szefa partii Prawo i Sprawiedliwość jest zupełnie różne. Panowie wielokrotnie o tym rozmawiali i nie wymaga to komentarza - odparł Szrot. Dodał przy tym, że nadal tak będzie, ponieważ "prezydent jest politykiem samodzielnym, autonomicznym i zawsze będzie miał własne zdanie, które nie musi być zbieżne ze stanowiskiem partii, która tworzy większość".

Szrot zaznaczył również, że z uwagi na specyfikę urzędu prezydenta, jak również przez wzgląd na sytuację międzynarodową, prezydent ściśle współpracuje z wicepremierem i szefem MON Mariuszem Błaszczakiem oraz szefem MSZ Zbigniewem Rauem. Podkreślił przy tym, że prezydent wspiera politykę ministerstwa obrony zmierzającą w kierunku zwiększenia uzbrojenia polskiej armii. - Prezydent chciałby, żeby w ten proces był maksymalnie zaangażowany polski przemysł obronny. I pan minister Błaszczak idzie w tym kierunku" - zaznaczył Szrot.

Andrzej Duda o słowach Jarosława Kaczyńskiego

Podczas poniedziałkowej rozmowy prezydent odniósł się również do słów Jarosława Kaczyńskiego o Krajowym Planie Odbudowy. Prezes PiS stwierdził, że to przez weta prezydenta RP relacje z Unią Europejską są takie, a nie inne. - Pamiętam inne słowa pana prezesa, gdy mówił, że są to słuszne decyzje - podkreślił Duda.

Prezydent zapytany o jego kontakt z Jarosławem Kaczyńskim stwierdził, że takowy kontakt ma zarówno z premierem jak i ministrami. Dodał również, że "jego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo Polski".