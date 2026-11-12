Rozmowy ws. Trybunału Konstytucyjnego. Będzie spotkanie, są zaproszenia

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w czwartek, że Karol Nawrocki przeprowadzi "szerokie konsultacje z siłami politycznymi reprezentowanymi w Sejmie".

Prezydent zaprasza na spotkanie ws. TK

- Jeszcze dzisiaj wyjdą zaproszenia do wszystkich środowisk politycznych, by w poniedziałek usiąść przy jednym stole i porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego - przekazał.

Leśkiewicz przypomniał, że prezydent odbył już kilka spotkań w tej sprawie.

- Te spotkania przyniosły pewne efekty, są pewne propozycje, które pojawiły się na stole. Wobec tego pan prezydent zaprasza przedstawicieli środowisk politycznych na poniedziałek, by móc porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym - podkreślił.

Jak wyjaśnił, do prowadzenia rozmów prezydent wyznaczył szefa swojej Kancelarii, Zbigniewa Boguckiego.

- Mam nadzieję, że te zaproszenia, które trafią do wszystkich środowisk politycznych, zostaną przyjęte - dodał.

- Na pewno nie możemy tolerować takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia teraz, gdy uzurpatorzy zajmują budynek Trybunału Konstytucyjnego. Pojawili się tam na policyjnych pałkach, weszli skrycie do siedziby TK i uniemożliwiają wykonywanie obowiązków służbowych prezesowi oraz wiceprezesowi Trybunału Konstytucyjnego - stwierdził.

Leśkiewicz przypomniał również słowa prezydenta, który mówił w środę, że "Trybunał Konstytucyjny musi działać na rzecz państwa i obywateli". - Nie możemy tolerować takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili - dodał.

- Dlatego zależy nam na tym, żeby wszystkie siły polityczne pojawiły się przy jednym stole. To nie będzie cykl spotkań i konsultacji, to będzie jedno spotkanie, które będzie prowadził pan minister Zbigniew Bogucki - wyjaśnił.

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