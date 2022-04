Rozmowy polsko-czeskie. Morawiecki spotkał się z Fialą

Polska

- Mamy pełną świadomość w Polsce i Czechach, że Ukraińcy stają w obronie naszej suwerenności. Robimy wszystko by wzmacniać nasz głos na forum NATO, by pomóc Ukrainie w przywróceniu pokoju - mówił premier Mateusz Morawiecki w piątek w KPRM. Szef polskiego rządu spotkał się z czeskim premierem Peterem Fialą. Premier poinformował, ze szefowie rządów wspólnie wystąpią do Komisji Europejskiej o pozyskanie nowych środków na wsparcie dla uchodźców wojennych.

Premierzy Czech i Polski na spotkaniu w Warszawie