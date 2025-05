Szef MSZ odwiedził we wtorek Poznań, gdzie spotkał się z sympatykami Koalicji Obywatelskiej. Sikorski był pytany m.in. o planowane w najbliższych dniach w Turcji rozmowy pokojowe z udziałem strony ukraińskiej, rosyjskiej i amerykańskiej.

- Nie sądzę, żeby on (prezydent Rosji Władimir Putin -red.) był skory do prawdziwego kompromisu - ocenił minister. Jak dodał, byłby szczęśliwy, jeśli okaże się, że myli się w tej sprawie.

- Nie mam wielkich oczekiwań. Uważam, że Putin jest na takiej ruchomej, wojennej kładce, na którą jak się raz wejdzie, to bardzo trudno z niej zejść . Dzięki wojnie mógł jeszcze wzmocnić kontrolę nad społeczeństwem, nad propagandą, nad strukturami siłowymi. Zakończenie wojny oznaczałoby konieczność "przełożenia wajchy" w gospodarce i poradzenia sobie z tym "kacem gospodarczym" , który niewątpliwie Rosję czeka" - zauważył szef polskiej dyplomacji.

Według szefa MSZ, ważne jest, by USA przekonały się, kto naprawdę chce pokoju, a kto nie.

- Ona doprowadziła do tego, że jest ultimatum wobec Putina, więc rola Europy jest duża. Wsparliśmy Ukrainę de facto większymi środkami niż USA. Stany Zjednoczone jeszcze odkrywają te fakty, ale zaczynają się przychylać do naszego stanowiska, jako UE" - powiedział minister.

Putin zaproponował w niedzielę bezpośrednie rozmowy z Ukrainą w sprawie zakończenia wojny. Gdy prezydent USA Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Ukraina powinna przyjąć rosyjską ofertę spotkania, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że pojedzie na negocjacje do Turcji i będzie tam czekał na Putina.

Doradca Zełenskiego Mychajło Podolak przekazał we wtorek, że prezydent Ukrainy będzie rozmawiał o wstrzymaniu walk wyłącznie z Putinem.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył we wtorek, że Rosja ogłosi, kto pojedzie na planowane rozmowy pokojowe w Turcji , kiedy Putin uzna to za stosowne.

"Reset" z Rosją. "Wydaje mi się to niemożliwe"

Radosław Sikorski pytany we wtorek, czy w perspektywie 5-6 lat przewiduje możliwość "resetu", czyli przywrócenia normalnych stosunków Europy Zachodniej z Rosją, zaprzeczył.

- Dopóki Putin jest u władzy, to wydaje mi się to niemożliwe. To jest przywódca, któremu nie można za grosz zaufać. Zbyt wiele razy kłamał - zaznaczył minister.