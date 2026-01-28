W skrócie Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przewodniczącą KRS Dagmarą Pawełczyk-Woicką oraz byłymi rzecznikami dyscyplinarnymi sędziów.

21 stycznia przeprowadzono przeszukanie biur Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty w siedzibie KRS w ramach śledztwa, dotyczącego ukrywania dokumentów.

Prezydium KRS upoważniło przewodniczącą do złożenia zażalenia na przeszukanie i uznało działania policji i prokuratury za naruszające niezależność organu.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że "podczas spotkań rozmawiano o sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa, w tym o działaniach rządu wymierzonych w tę instytucję i w rzeczników dyscyplinarnych".

Z załączonego do komunikatu zdjęcia wynika, że w rozmowach uczestniczył także szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.

Spotkanie u prezydenta w sprawie KRS. Chodzi o ostatnie wydarzenia

21 stycznia doszło do przeszukania w biurach sędziów: Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty, którzy w ubiegłym roku zostali odwołani z funkcji przez ministra sprawiedliwości.

Do zajmowanych przez nich biur w budynku siedziby KRS weszli prokuratorzy przy udziale policji. Celem było "odebranie i zabezpieczenie dokumentów".

Prokuratura oraz szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślali też, że działania nie były prowadzone wobec KRS, tylko wobec byłych rzeczników dyscyplinarnych sędziów, którzy wciąż użytkują biura użyczane w siedzibie Rady, oraz że zabezpieczone akta znajdowały się u osób, które nimi nie mogły dysponować.

Prezydium KRS utrzymuje, że Piotr Schab pozostaje rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych, a Przemysław Radzik i Michał Lasota pełnią role jego zastępców. W uchwale napisano, że prezydium "stwierdza nieważność i nieskuteczność" odwołania ich funkcji rzeczników dyscyplinarnych "jako dokonanego bez podstawy prawnej i ultra vires (poza kompetencjami)".

Szefowa KRS upoważniona do złożenia zażalenia na przeszukanie biur

W poniedziałek prezydium Krajowej Rady Sądownictwa upoważniło szefową KRS do złożenia zażalenia na niedawne przeszukanie biur w siedzibie Rady.

Dodatkowo złożone ma zostać zawiadomienie w związku z tym, że według prezydium KRS działania policji i prokuratury uniemożliwiły członkom Rady podjęcie pracy.

W opublikowanej w poniedziałek uchwale prezydium określiło wydarzenie z 21 stycznia jako "wtargnięcie funkcjonariuszy policji i prokuratorów do siedziby KRS i dokonanie w niej przeszukania pomieszczeń oraz zaboru akt postępowań dyscyplinarnych".

"Czynności te godzą w niezależność konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, oraz w niezawisłość i niezależność sędziów" - oświadczyło prezydium KRS.

Co więcej, KRS w swojej uchwale stwierdziło, że podczas przeszukania doszło do "szeregu nieprawidłowości", które naruszały przepisy kodeksu postępowania karnego.

Odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów i jego zastępców

W kwietniu 2025 roku ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał Piotra Schaba oraz Przemysława Radzika z ich funkcji. Po objęciu urzędu pod koniec lipca nowy minister Waldemar Żurek odwołał także drugiego zastępcę Michała Lasotę.

We wrześniu MS poinformowało, że nową rzeczniczką dyscyplinarną została sędzia Joanna Raczkowska. Powołano też dwóch nowych zastępców: Tomasza Ładnego i Grzegorza Kasickiego.

Natomiast w ostatnią środę Senat przyjął nowelizację ustawy o KRS i powiązaną z nią nowelizację Kodeksu wyborczego. Według zmian sędziowska część KRS ma być wybierana przez wszystkich sędziów w bezpośrednich i tajnych wyborach, organizowanych przez PKW. Obecnie jest ona wybierana przez Sejm.

