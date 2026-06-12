W skrócie W trakcie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych planowana jest rozmowa z Donaldem Trumpem "w cztery oczy"

Prezydent Nawrocki weźmie udział w gali UFC Freedom 250 w Białym Domu dla uczczenia 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień urodzin amerykańskiego prezydenta.

W ramach wizyty Nawrockiego planowane są także spotkania na Kapitolu.

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Karol Nawrocki udaje się w niedzielę z wizytą do Waszyngtonu.

Na zaproszenie swojego amerykańskiego odpowiednika Donalda Trumpa, prezydent weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA. Impreza zbiega się z Dniem Flagi USA, organizowana jest również w dzień urodzin prezydenta USA.

- Będziemy rozmawiać o sprawach zasadniczych, polityce bezpieczeństwa, współpracy dwustronnej, współpracy energetycznej - wymieniał w rozmowie z w RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz.

Spotkanie Nawrockiego z Trumpem. "W cztery oczy"

Na pytanie, czy dojdzie do spotkania Nawrockiego z Trumpem w "cztery oczy", Przydacz potwierdził. Przekazał, że z kolei w poniedziałek przewidziane są spotkania na Kapitolu.

- To jest wizyta robocza głowy państwa w Stanach Zjednoczonych - mówił prezydencki minister. Zaznaczył, że w planach są rozmowy zarówno z Trumpem, jak i ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie.

- Głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, jest udział w uroczystości, jaką są 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych. Raczej popatrzmy na to jako na pewnego rodzaju wyróżnienie Polski, że akurat polski prezydent jest na urodziny zapraszany, co świadczy o bardzo dobrych relacjach osobistych - ocenił.

Wizyta Nawrockiego w USA. Jednym z tematów kwestia amerykańskich żołnierzy w Polsce

W czwartek Przydacz informował na konferencji prasowej, że prezydent Nawrocki w Waszyngtonie będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem bezpośrednio "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej", w tym również o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce.

W środę informował z kolei w serwisie X, że "wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych".

"Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej" - napisał.

Donald Trump informował wcześniej, że USA wyślą do Polski kolejnych pięciu tysięcy żołnierzy. Jak podkreślił, to decyzja podjęta w oparciu o relacje z prezydentem Nawrockim, którego wsparł przed wyborami w 2025 r.

Wcześniej pojawiały się doniesienia o anulowaniu przez Pentagon planów rotacyjnego przemieszczenia czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski.





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