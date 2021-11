"Premier Morawiecki rozmawiał dzisiaj z kanclerz Angelą Merkel. Rozmowa dotyczyła sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz koordynacji reakcji unijnej na aktualny etap kryzysu na zewnętrznych granicach UE" - napisał Piotr Müller na Twitterze.





Informację o rozmowie polskiego premiera z niemiecką kanclerz podał także Steffen Seibert, rzecznik rządu federalnego RFN. Według niego, jej tematem była "ścisła niemiecko-polska współpraca", dotycząca "niepokojącej sytuacji na granicy Białorusi i Unii Europejskiej". Podczas dyskusji Merkel miała "podkreślić pełną solidarność strony niemieckiej z Polską".

Merkel rozmawiała także z Łukaszenką

Również w środę Angela Merkel rozmawiała z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką - także o sytuacji na granicy Białorusi i Polski oraz kryzysie migracyjnym - poinformował Reuters, powołując się na białoruską agencję BiełTA.



Według rzecznika kanclerz w rozmowie z Łukaszenką podkreśliła potrzebę zapewnienia "pomocy humanitarnej i możliwości powrotu" osobom poszkodowanym, przy wsparciu międzynarodowych instytucji takich jak Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) oraz Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM), jak i we współpracy z Komisją Europejską.



Państwowa agencja BiełTA podała, że Łukaszenka i Merkel uzgodnili, iż "podjęte zostaną wstępne rozmowy między Mińskiem a UE w sprawie migrantów".