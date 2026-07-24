W skrócie Termin ultimatum dotyczącego rezygnacji członków PiS z działalności w stowarzyszeniach politycznych minął, a osoby niespełniające wymagań mogą podlegać procedurze wykluczenia z partii.

Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie doprowadziło do rozwiązania sporu związanego ze stowarzyszeniem "Rozwój Plus".

Rozmowy wewnątrz PiS ujawniły brak porozumienia oraz występowanie napięć między kierownictwem partii a byłym premierem.

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O ultimatum postawionym politykom PiS informował 15 lipca rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak wówczas przekazał, "członkowie Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń".

W podjętej uchwale wskazano, że zakaz dotyczy grup, "których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

- W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń i powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności w ramach tych gremiów - tłumaczył Bochenek.

Członkom PiS dano na podjęcie decyzji siedem dni. Jak zapowiadał rzecznik ugrupowania, w przeciwnym razie zostanie "uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego". Termin minął w nocy z czwartku na piątek.

Ultimatum w PiS. Kaczyński spotkał się Morawieckim. "Charakter konstruktywny"

Ultimatum postawione przez władze PiS uderzyło przede wszystkim w stowarzyszenia - "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina oraz "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego. Ten pierwszy, w reakcji na decyzję podjętą przez partię, ogłosił, że jego gremium kończy działalność.

Inne podejście do sprawy zaprezentował z kolei były premier, który w czwartek spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa zakończyła się po godzinie 15. Morawiecki nie zdecydował się skomentować jej przebiegu.

"Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki" - przekazał po spotkaniu Rafał Bochenek.

Brak porozumienia między Kaczyńskim a Morawieckim. W tle równe traktowanie posłów

Rzecznik PiS po czasie opublikował kolejny wpis, w którym poinformował o braku porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Były premier miał się nie zgodzić m.in. na równe traktowanie wszystkich posłów klubu parlamentarnego.

Głos w sprawie spotkania zabrał też m.in. europoseł PiS Piotr Müller. "Rozmowy z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim prowadzimy w dobrej wierze i z bardzo dużą wolą porozumienia. Przedstawiliśmy 21 konkretnych propozycji mechanizmów, które mogą uspokoić sytuację, odbudować zaufanie i zakończyć niepotrzebny spór" - pisał na X.

"Z naszej strony dobra wola pozostaje niezmienna. Wciąż jest czas na porozumienie, uspokojenie emocji i wspólną walkę o zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem. Dobra wola nie może jednak oznaczać zgody na wszystko" - dodał.

Jednocześnie Müller podkreślił, że "nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji".

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Po czasie Müller opublikował kolejny wpis, w którym zwrócił uwagę na część z kompromisowych propozycji przedstawionych przez Kaczyńskiego. Odpowiedział mu Bochenek.

"Piotr, choćbyś wypisywał tutaj najróżniejsze zaklęcia, rzeczywistość jest zgoła odmienna i daleko odbiega od Twoich "wyjaśnień i interpretacji". Smutne to, co robicie" - napisał rzecznik PiS.

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Kulisy spotkania w siedzibie PiS. "Zero ustępstw"

Dodajmy, że Interii udało się też ustalić, że spotkanie w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej okazało się nie być spotkaniem w cztery oczy między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Wzięli udział także Jacek Sasin oraz sekretarz generalny partii Piotr Milowański.

Jeden z naszych rozmówców ujawnił, że prezes PiS w ścisłym gronie miał stwierdzić, iż Mateusz Morawiecki "oszalał" i przyjął strategię "zero ustępstw". - Jarosław stwierdził, że Mateusz gra na opuszczenie partii - wyjaśniło źródło.

Osoba z otoczenia Morawieckiego oceniła z kolei, że "prezes mówi i myśli jak maślarz". -Widać, że nie chcą porozumienia, tylko chcą wypchnięcia nas. Prezes chce partii ciasnej, ale własnej i to wniosek z tego spotkania - dodał.





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