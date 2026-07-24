W skrócie Jarosław Kaczyński poinformował o rezygnacji ponad 30 posłów PiS po postawionym ultimatum dotyczącym stowarzyszenia Rozwój Plus.

Według Kaczyńskiego rozłam w partii związany jest z działalnością stowarzyszenia Rozwój Plus oraz propozycją podziału partii.

Mateusz Morawiecki nie podpisał deklaracji wymaganej przez kierownictwo PiS i zaproponował ustępstwa oraz rezygnację z funkcji wiceprezesa PiS. To jednak nie doprowadziło do przełomu w rozmowach.

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- Około trzydziestu kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego, który przyjmie ten fakt do wiadomości - poinformował Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej.

- Fakt jest oczywisty. Wszyscy wiedzieli co mają podpisać i wszyscy wiedzieli jakie są skutki niepodpisania. Podjęli taką decyzję, jaką podjęli - dodał.

Prezes PiS zaznaczył, że "nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy jeszcze jakichś silniejszych uczuciach negatywnych". - Tak to się po prostu ułożyło - stwierdził.

Jarosław Kaczyński o rozłamie w PiS. "To była próba podziału naszej partii"

Kaczyński powiedział, że rozłam związany jest z działalnością stowarzyszenia Rozwój Plus, ale przede wszystkim "z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię". - W tej sytuacji nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej, niż na element właśnie tego planu podziału partii - stwierdził.

Według niego propozycja ta "padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana w co najmniej trzech długi rozmowach". Jak dodał, dwie rozmowy odbyły się w cztery oczy, a w trzeciej wzięły udział trzy osoby i dwóch świadków spoza polityki.

- Na to zgody być nie mogło. Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być niczym innym, jak zadeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło - powiedział.

- Ponieważ pewna część naszych kolegów i koleżanek nie chciała tego zrobić i nie zrobiła, to w takim razie wnioski muszą być wyciągnięte - zaznaczył. Przyznał również, że to, co robiło stowarzyszenie Rozwój Plus, mogło być robione w ramach partii. - Zresztą taka propozycja padła. Nie zostało to niestety przyjęte - powiedział.

- Jest, można powiedzieć, po wszystkim. Jeszcze pewna formalność musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu - zakończył.

PiS bez Mateusza Morawieckiego. "Żadnej lojalki nie podpiszę"

Mateusz Morawiecki pytany rano w wPolsce24, jaka będzie sytuacja po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego podkreślił, że jest w dalszym ciągu gotowy na rozmowy prowadzące do porozumienia. Zaznaczył, że zaproponował prezesowi "bardzo dalekie ustępstwa", które, gdyby zostały przyjęte, umożliwiałyby dalsze funkcjonowanie stowarzyszenia "Rozwój Plus" w ramach PiS.

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z szeregów. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus".

Założyciel stowarzyszenia Mateusz Morawiecki pozostał nieugięty. Jak powiedział w piątek: żadnej "lojalki" nie podpisze. Ponowił też propozycję zrezygnowania z funkcji wiceprezesa PiS, która jest wśród 21 punktów kompromisu przedstawionych przez niego dzień wcześniej Jarosławowi Kaczyńskiemu.





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