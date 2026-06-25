Rozgrzane powietrze od granicy do granicy. Nie uciekniemy przed upałem

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wyż Hartmut zawisł nad Polską i nie chce się odsunąć. Dzięki temu mamy pewność spokojnej i słonecznej aury, ale nie do końca jest się z czego cieszyć. Zrobi się gorąco, a w niektórych miejscach upał osiągnie potężne rozmiary. Miejscami zanotujemy nawet 35 stopnie Celsjusza. Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW pojawiły się w zdecydowanej większości kraju.

Upał w Polsce osiąga coraz większe rozmiary. Miejscami na zachodzie termometry pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza
Fala upałów robi się coraz silniejsza. W czwartek ponad 30 stopni Celsjusza będzie w zdecydowanej większości krajuJakub Orzechowski Agencja Wyborcza

Po krótkiej przerwie upał wrócił do Polski. W środę na zachodzie - głównie na Ziemi Lubuskiej oraz miejscami w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku - temperatura przekroczyła poziom 30 stopni. Najgoręcej było w Słubicach i Zielonej Górze: 31,2 st. C. W czwartek zrobi się tam jeszcze cieplej - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda z pełnią lata. Fala upału nabiera mocy

Dzięki wyżowi Hartmut pogoda nie zaskoczy nas żadnym deszczem lub burzami. Praktycznie wszędzie na niebie królować będzie słońce, a tylko na wschodzie przejściowo pojawi się więcej chmur, jednak nawet tam nie będzie padać.

Czwartek będzie gorącym dniem i jedynie na Wybrzeżu miejscami do 22-23, a na północnym wschodzie do 24-25 stopni Celsjusza. Upalnie będzie w wielu regionach: w centrum i na południowym wschodzie do 30, a lokalnie na zachodzie do 34 stopni.

Mapa przedstawiająca anomalię temperatury nad Polską i okolicznymi krajami, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami o podwyższonej temperaturze, szczególnie w centralnej i południowej części kraju, gdzie dominuje intensywnie czerwona barwa.
Zachodnia część Polski w czwartek będzie najgorętsza - tam w ciągu dnia może być do 34 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Strefa ostrzeżeń przed upałami rozciągnie się przez całą Polskę - od zachodniej do wschodniej granicy. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia z tego powodu wydano dla wielu województw, czyli:

  • lubuskiego
  • większości dolnośląskiego (bez powiatów na południu);
  • południowej części zachodniopomorskiego;
  • wielkopolskiego;
  • opolskiego;
  • centralnej i południowej części kujawsko-pomorskiego;
  • łódzkiego;
  • śląskiego (bez krańców południowych);
  • świętokrzyskiego;
  • centralnej i południowej części mazowieckiego;
  • północnej połowy małopolskiego;
  • lubelskiego;
  • północnej części podkarpackiego.

Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać w południe i utrzymają się do godz. 10:00 w niedzielę. Wtedy jednak zapewne pojawią się kolejne ostrzeżenia, i to najwyższego stopnia, ponieważ według prognoz weekend będzie wyjątkowo gorący.

Czwartkowego upału nie złagodzi wiatr, który będzie słaby i umiarkowany w całej Polsce.

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Jakub Wojciechowski

Poważne wyzwanie od samego rana. Fala gorąca z zachodu

Z powodu coraz silniejszego ocieplenia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm w wielu miejscach. Na zachodzie tak będzie od rana, a z czasem podobnie zrobi się również w centrum oraz na wschodzie.

Mapa Polski z naniesionymi strefami obciążenia gorącem według regionów, wyraźnym zaznaczeniem na czerwono obszarów o bardzo niekorzystnych i niekorzystnych warunkach biometu w zachodniej i południowej części kraju oraz ostrzeżeniem o znacznym obciążeni...
Niekorzystne warunki od samego rana panować będą na zachodzie. Z czasem tak samo będzie w prawie całej PolsceIMGWmateriał zewnętrzny

Na korzystne warunki mogą liczyć jedynie rano mieszkańcy północnej i wschodniej Polski, ale z czasem również tam sytuacja się pogorszy.

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