Po krótkiej przerwie upał wrócił do Polski. W środę na zachodzie - głównie na Ziemi Lubuskiej oraz miejscami w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku - temperatura przekroczyła poziom 30 stopni. Najgoręcej było w Słubicach i Zielonej Górze: 31,2 st. C. W czwartek zrobi się tam jeszcze cieplej - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie trzeba uważać na największy upał? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda z pełnią lata. Fala upału nabiera mocy

Dzięki wyżowi Hartmut pogoda nie zaskoczy nas żadnym deszczem lub burzami. Praktycznie wszędzie na niebie królować będzie słońce, a tylko na wschodzie przejściowo pojawi się więcej chmur, jednak nawet tam nie będzie padać.

Czwartek będzie gorącym dniem i jedynie na Wybrzeżu miejscami do 22-23, a na północnym wschodzie do 24-25 stopni Celsjusza. Upalnie będzie w wielu regionach: w centrum i na południowym wschodzie do 30, a lokalnie na zachodzie do 34 stopni.

Zachodnia część Polski w czwartek będzie najgorętsza - tam w ciągu dnia może być do 34 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Strefa ostrzeżeń przed upałami rozciągnie się przez całą Polskę - od zachodniej do wschodniej granicy. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia z tego powodu wydano dla wielu województw, czyli:

lubuskiego

większości dolnośląskiego (bez powiatów na południu);

południowej części zachodniopomorskiego ;

wielkopolskiego ;

opolskiego ;

centralnej i południowej części kujawsko - pomorskiego ;

łódzkiego ;

śląskiego (bez krańców południowych);

świętokrzyskiego ;

centralnej i południowej części mazowieckiego ;

północnej połowy małopolskiego ;

lubelskiego ;

północnej części podkarpackiego.

Powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać w południe i utrzymają się do godz. 10:00 w niedzielę. Wtedy jednak zapewne pojawią się kolejne ostrzeżenia, i to najwyższego stopnia, ponieważ według prognoz weekend będzie wyjątkowo gorący.

Czwartkowego upału nie złagodzi wiatr, który będzie słaby i umiarkowany w całej Polsce.

Poważne wyzwanie od samego rana. Fala gorąca z zachodu

Z powodu coraz silniejszego ocieplenia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm w wielu miejscach. Na zachodzie tak będzie od rana, a z czasem podobnie zrobi się również w centrum oraz na wschodzie.

Niekorzystne warunki od samego rana panować będą na zachodzie. Z czasem tak samo będzie w prawie całej Polsce IMGW materiał zewnętrzny

Na korzystne warunki mogą liczyć jedynie rano mieszkańcy północnej i wschodniej Polski, ale z czasem również tam sytuacja się pogorszy.

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