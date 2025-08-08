Gazeta przypomina, że projekt ustawy o rozdziale funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego (ustawa incydentalna) od stycznia czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Tuż przed rekonstrukcją rządu ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapewniał, że jesienią trafi ona do Sejmu.

"To jednak nie jest pewne. Następca Bodnara, Waldemar Żurek, rozważa rezygnację z projektu" - wyjaśnia gazeta.

- Rozważana jest rezygnacja z ustawy incydentalnej i przeprowadzenie rozdziału urzędu prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w ramach kompleksowej reformy prokuratury. Nad projektem nowej ustawy o prokuraturze pracuje Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Na ten moment decyzja jeszcze nie zapadła - mówi Karolina Wasilewska, rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości, cytowana przez dziennik.

Ustawa incydentalna odroczona. Kiedy zmiany wejdą w życie?

"Rzeczpospolita" dodaje, że eksperci mają skończyć pracę do jesieni, ale wątpliwe jest, czy do tego czasu uda się opracować przepisy wprowadzające w życie nową ustawę.

- Wszystko będzie zależało od tego, jakie założenia do nich przyjmiemy. Najpewniej jesienią będzie gotowa sama ustawa bez przepisów wprowadzających, ale jeszcze jesteśmy na etapie dyskusji na ten temat - wyjaśnia prof. Karolina Kremens, przewodnicząca zespołu problemowego KKUSiP ds. prokuratury, który pracuje nad nowymi rozwiązaniami.

To zaś, jak zauważa gazeta, budzi obawy prokuratorów.

"Łamanie prokuratorskich kręgosłupów"

Według dziennika to, jak bardzo potrzebna jest niezależna prokuratura, pokazuje sprawa Roberta Bąkiewicza. Prokuratura Regionalna w Szczecinie wydała podległej prokuraturze gorzowskiej polecenie przedstawienia mu zarzutów w sprawie znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Prokurator prowadzący nie znalazł do tego podstaw i chciał się od tego wyłączyć. Na to nie zgodził się jednak prokurator krajowy, twierdząc, że to czynność techniczna.

- To łamanie prokuratorskich kręgosłupów - ocenił Jacek Skała, szef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

Nieobowiązkowe prace domowe. Nowacka: Świat się zmienił Polsat News Polsat News