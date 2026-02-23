W skrócie Zorganizowana grupa przestępcza, w której działali pseudokibice, została rozbita przez CBŚP, a 23 osoby zostały zatrzymane za produkcję i dystrybucję dużych ilości środków odurzających.

W akcji brało udział ponad 300 funkcjonariuszy różnych jednostek, w tym zespoły kontrterrorystyczne i CBŚP.

Zatrzymanym postawiono zarzuty kierowania i udziału w grupie przestępczej oraz produkcji i obrotu narkotykami; 16 osób aresztowano tymczasowo, zabezpieczono też 80 tysięcy złotych.

"Uderzenie objęło grupę działającą od listopada 2024 roku na terenie Warszawy i okolic, odpowiedzialną za produkcję i dystrybucję znacznych ilości środków odurzających" - przekazało w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji.

Według ustaleń śledczych grupa wprowadziła do obrotu co najmniej tonę różnego rodzaju narkotyków.

Środki te były - jak wskazuje CBŚP - przekazywane odbiorcom bezpośrednio w bramach, wykorzystując przez handlarzy "specyficzną architekturę starych kamienic".

Grupa przestępcza rozbita. W akcji ponad 300 funkcjonariuszy

CBŚP poinformowało, że w akcji rozbicia grupy przestępczej uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy z różnych jednostek.

"Z uwagi na charakter sprawy zatrzymań dokonano przy wsparciu Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji 'BOA', Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy oraz zespołów bojowych CBŚP" - podano.

Policja potwierdziła w komunikacie, że zatrzymano 23 osoby, w tym powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze stołecznych klubów sportowych oraz członka grupy pełniącego rolę "chemika".

Osobno zatrzymano sześć osób, które ukrywały się przed organami ścigania jako poszukiwani w związku z innymi sprawami.

Zarzuty i aresztowania dla członków gangu

Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, 16 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli również środki pieniężne w kwocie 80 tysięcy złotych, pochodzące z przestępczej działalności.

Jak podkreślono, śledztwo w sprawie ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

