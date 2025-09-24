W skrócie Senator Piotr Woźniak został wykluczony z klubu Lewicy po złamaniu dyscypliny partyjnej w głosowaniu dotyczącym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

W środę Woźniak oficjalnie dołączył do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, podkreślając chęć wzmocnienia rządu oraz deklarując zaangażowanie w pracę klubu.

Polityk akcentuje swoje doświadczenie samorządowe i zawodowe, zapewniając o gotowości do ciężkiej pracy na rzecz wspólnego celu.

Pod koniec kwietnia Woźniak został wykluczony z klubu Lewicy za złamanie dyscypliny w głosowaniu dotyczącym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców; od tamtej pory pozostawał senatorem niezrzeszonym.

Zbigniew Konwiński poinformował, że Woźniak zdecydował się dołączyć do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, co zostało zatwierdzone odpowiednią uchwałą klubu.

Przewodniczący Grupy Senatorów KO Tomasz Grodzki zaznaczył, że senator Woźniak "dawał się poznać jako człowiek kierujący się racjonalizmem, dobrem wspólnym i dobrem Rzeczypospolitej" jeszcze wtedy, kiedy był członkiem klubu Lewicy.

Piotr Woźniak w klubie Koalicji Obywatelskiej. "Wszystkie ręce na pokład"

Piotr Woźniak odnosząc się w środę do swojego głosowania ws. składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zaznaczył, że "po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu" miała miejsce sytuacja, w wyniku której polityk koalicji rządzącej został wykluczony za głosowanie zgodnie z linią rządu.

- Ale to oczywiście historia. Wyborcy 15 października 2023 roku oczekiwali od nas jedności, oczekiwali od nas przewidywalnego rządu. I jest pora na powiedzenie "wszystkie ręce na pokład", na to, aby wzmocnić rząd Donalda Tuska jeszcze mocniej, żeby wzmocnić klub Koalicji Obywatelskiej - podkreślił Woźniak.

Polityk zapewnił, że z całym doświadczeniem będzie "do pełnej dyspozycji klubu". Jak dodał, jest nauczycielem akademickim, prowadził przez wiele lat działalność gospodarczą, a także pełnił różne funkcje samorządowe, w związku z czym "sprawy samorządu również nie są mu obce". - Bardzo się cieszę na to, że będę pracował w tym klubie. Bardzo się cieszę również, że mamy do siebie zaufanie - to jest dla mnie bardzo ważne. I oczywiście deklaruję się do ciężkiej pracy - powiedział nowy senator KO.

Woźniak podkreślił, że do następnych wyborów parlamentarnych pozostały dwa lata, dlatego też jest teraz "czas na ciężką, wspólną pracę".

Senator Woźniak wykluczony w klubu Lewicy. Bez głosów sprzeciwu

Pod koniec kwietnia cały senacki klub Lewicy - z wyjątkiem senatora Woźniaka - zagłosował przeciw noweli dot. składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Po głosowaniu szefowa parlamentarnego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że - w związku ze złamaniem przez Woźniaka dyscypliny klubowej - złożyła wniosek o jego wykluczenie z klubu Lewicy.

Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik, poinformował, że klub Lewicy zdecydowaną większością głosów podjął decyzję o wykluczeniu senatora. - Woźniak został usunięty z klubu bez głosów sprzeciwu - dodał.

