W skrócie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła odejście z rządu, argumentując to różnicą zdań wewnątrz koalicji w sprawie dwukadencyjności w samorządach.

Michał Woś z opozycyjnego PiS ocenił rezygnację jako "ucieczkę z tonącego statku", natomiast przedstawiciele koalicji wyrazili zaskoczenie brakiem wcześniejszych konsultacji w tej sprawie

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka potwierdził, że Polska 2050 pozostaje w koalicji, zaznaczając, iż szanuje osobistą decyzję byłej już minister.

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu. Argumentując swoją decyzję, podkreśliła, że wartości są dla niej "ważniejsze niż stołki". Była to reakcja na podział koalicji rządzącej w głosowaniu nad utrzymaniem dwukadencyjności w samorządach.

"Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami" - napisała na platformie X.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu. Fala komentarzy polityków

Na decyzję Pełczyńskiej-Nałęcz zareagowali inni politycy. Były minister środowiska z PiS Michał Woś stwierdził, że odejście dotychczasowej szefowej Polski 2050 świadczy o tym, że politycy rządu "zaczęli uciekać z tonącego statku".

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Europoseł Bartosz Arłukowicz z KO zapytał natomiast, "czy minister Jan Szyszko też odchodzi czy w przeciwieństwie do pani minister Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz dla pana ministra liczą się stołki a nie wartości?".

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"Premier dobrze czuł, że te Indie to będzie udana wizyta" - dodał Arłukowicz w kolejnym wpisie.

Głos zabrała też Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy, która zamieściła wpis w języku angielskim. "O rany, co za dzień" - czytamy.

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Zmiany w rządzie. Głos zabrali też Trela, Gomoła, Karczewski i Gramatyka

"Za co cenię panią minister Pełczyńską-Nałęcz? Za to, że wreszcie odeszła. Dziękuję" - napisał natomiast na X Tomasz Trela z Nowej Lewicy.

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Poseł Polski 2050 Adam Gomoła przyznał z kolei, że sam był jednym z tych, którzy głosowali za utrzymaniem dwukadencyjności.

"Bo to dobra zmiana, którą powinno rozszerzyć się także na inne szczeble polityki. Ale rozbijanie koalicji na rok przed wyborami z powodu różnicy zdań w tym temacie jest nieodpowiedzialnością" - wskazał.

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Senator z PiS Stanisław Karczewski ocenił, że "z głosowania nad dwukadencyjnością w samorządach oprócz oczywistej porażki PSL widać porażkę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, której resztki partii w zasadzie nie wiadomo czy są za czy przeciw".

"Jej jasne stanowisko w sprawie dwukadencyjności wydaje się już zupełnie nie liczyć dla posłów" - ocenił.

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Odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu skomentował w rozmowie z Interią Michał Gramatyka, otwiera się w nowym oknie. Wiceminister cyfryzacji zapewnił, że "rozumie i szanuje tę decyzję". Ponadto podkreślił, że Polska 2050 pozostaje w koalicji.

Politycy Polski 2050 komentują odejście Pełczyńskiej-Nałęcz. "Nie znałem takich planów"

Dodajmy, że Polsat News na sejmowym korytarzu porozmawiał z kilkoma politykami, którzy postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat odejścia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu.

- Ja nie znałem takich planów pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz (…). Pracownicy naszego kluby nam to pokazali. Jesteśmy zaskoczeni i de facto chcielibyśmy najpierw poznać szczegóły, zanim naprawdę będziemy mogli je komentować - stwierdził polityk Polski 2050 Łukasz Osmalak w rozmowie z Polsat News. - Wcześniej w ogóle na ten temat nie dyskutowaliśmy z panią minister - dodał jego partyjny kolega Adam Luboński.

Politycy podkreślili, że o tym, jak dalej będzie wyglądał polski rząd, będzie decydował premier Donald Tusk. Nie wykluczyli jednak, że do stołu z szefem rady ministrów zasiądzie także Szymon Hołownia. - Natomiast w kontekście naszej partii zapewne będzie przeprowadzony proces wyborczy (…), jeżeli to nie jest jakiś kawał - dodał Osmalak.

Poseł, dopytywany o użyte przez siebie określenie "kawał", stwierdził, że "byłby to średni żart". - Dlatego zakładamy, że jest to na poważnie - powiedział.

Hennig-Kloska o odejściu Pełczyńskiej Nałęcz: Może gdzieś indziej szuka swojego miejsca

- Na pewno jest to zaskoczenie, chociaż pani minister Pełczyńska-Nałęcz dawno temu takie propozycje składała Polsce 2050, aby technicznie wyjść z koalicji przed wyborami. Więc może gdzieś indziej szuka swojego miejsca - powiedziała z kolei szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Jak dodała, decyzja ta świadczy o tym, że Pełczyńska-Nałęcz "nie ma poparcia wewnątrz partii". - To jest na pewno poddanie się (…). Ale w rządzie, jak myślę, będzie się pracować swobodniej i lżej - stwierdziła, podkreślając, że dalsze ustalenia na poziomie partii i rządu będą wymagać ustaleń z Tuskiem.

- Powiem krótko: ozięble żegnam panią ministrę. To jest czas jedności rządu, jedności koalicji rządzącej. Nasz przeciwnik jest bardzo silny, rosnący, prezydent bierze Brauna pod skrzydło. Nie ma tutaj miejsca na dwugłos, na granie na siebie (…). Ta autodymisja zamyka pewien rozdział - skomentował Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Polityk dodał, że forma "zamknięcia rozdziału" odzwierciedla "osobowość samej pani ministry".

- Pani Pełczyńska-Nałęcz nikogo absolutnie o tym nie uprzedzała (…). Jeżeli polityk tej rangi podejmuje taką decyzję bez ustalenia z własnym klubem, zapleczem politycznym, to sorry, coś jest nie tak, delikatnie mówiąc - stwierdziła w czasie "Debaty Gozdyry" europosłanka KO Marta Wcisło.



