Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Rosyjskie uderzenie w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce, jest komunikat

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Dyżurne pary myśliwskie zostały poderwane do patrolowania przestrzeni powietrznej Polski po nocnym ataku Rosji w Ukrainie. Systemy radiolokacyjne osiągnęły stan najwyższej gotowości - podało Dowództwo Operacyjne RSZ. Rosjanie zaatakowali w dwóch ukraińskich obwodach: dniepropietrowskim i zaporoskim. Użyli m.in. pocisków samosterujących.

Polska poderwała myśliwce. To reakcja na kolejny ostrzał Ukrainy przez Rosję
Polska poderwała myśliwce. To reakcja na kolejny ostrzał Ukrainy przez RosjęMateusz Kotowicz/REPORTERReporter

W skrócie

  • Polskie i sojusznicze lotnictwo zostało poderwane w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
  • Systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły najwyższą gotowość.
  • Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami i pociskami na obwody dnipropietrowski i zaporoski.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak głosi komunikat, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Zobacz również:

Wołodymr Zełenski
Ukraina - Rosja

Zełenski daje ultimatum Rosji. Wskazał konkretną datę

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Wojna w Ukrainie. Rosja przypuściła nocny atak, wystrzeliła pociski samosterujące

    Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku na obwód dnipropietrowski (południowo-wschodnia Ukraina - red.) - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. Atakowany był też obwód zaporoski.

    "Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd" - napisał Lysak, apelując do mieszkańców aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.

    Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. Opublikował też na Telegramie zdjęcie palącego się domu w stolicy obwodu - Zaporożu.

    "Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami" - napisał Fedorow.

    We wtorek władze w Kijowie po raz pierwszy przyznały, że wojska rosyjskie wdarły się do obwodu dnipropietrowskiego o czym wcześniej informowała Moskwa. Siły rosyjskie kontrolują obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy.

    Zobacz również:

    Rosjanie dokonali zmasowanego ostrzału Kijowa
    Świat

    Krwawy atak na Kijów. Jest stanowisko UE, wyłamał się jeden kraj

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    Ekspert lotniczy o wypadku w Radomiu: Prawdopodobnie to czynnik ludzkiPolsat News

    Najnowsze