W skrócie Polskie i sojusznicze lotnictwo zostało poderwane w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły najwyższą gotowość.

Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami i pociskami na obwody dnipropietrowski i zaporoski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w sobotę nad ranem na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak głosi komunikat, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Wojna w Ukrainie. Rosja przypuściła nocny atak, wystrzeliła pociski samosterujące

Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku na obwód dnipropietrowski (południowo-wschodnia Ukraina - red.) - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. Atakowany był też obwód zaporoski.

"Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd" - napisał Lysak, apelując do mieszkańców aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.

Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. Opublikował też na Telegramie zdjęcie palącego się domu w stolicy obwodu - Zaporożu.

"Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami" - napisał Fedorow.

We wtorek władze w Kijowie po raz pierwszy przyznały, że wojska rosyjskie wdarły się do obwodu dnipropietrowskiego o czym wcześniej informowała Moskwa. Siły rosyjskie kontrolują obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy.

Ekspert lotniczy o wypadku w Radomiu: Prawdopodobnie to czynnik ludzki Polsat News