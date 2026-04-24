Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Polskie F-16 w akcji

W skrócie Polskie F-16 przechwyciły dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Wcześniej, bo na początku kwietnia, polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 wykonujący lot nad Morzem Bałtyckim.

W poniedziałek szwedzkie siły interweniowały w związku z obecnością rosyjskich bombowców Tu-22M3 nad Bałtykiem. Operacja została skoordynowana z sojusznikami z NATO.

O sprawie poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Z kolei rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, cytowany przez Reutersa, podkreślił, że samoloty nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej.

Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot. "Prowokacyjne działania"

Przypomnijmy, że wcześniej, bo na początku kwietnia, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że dyżurna para polskich samolotów F-16 dokonała przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, wykonującego loty nad Morzem Bałtyckim.

Wicepremier ocenił wówczas, że "prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej". Rosyjskie samoloty zwiadowcze bowiem regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu.

Kontrolę nad ich aktywnością pełni m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.

Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Ostatnio widziane były w okolicach Szwecji

Dodajmy, że w poniedziałek informowaliśmy o akcji szwedzkich sił, które podjęły interwencję po zlokalizowaniu nad Morzem Bałtyckim rosyjskich bombowców. Dyżurne pary myśliwskie Sojuszu Północnoatlantyckiego przechwyciły wówczas dwie maszyny Tu-22M3 oraz eskortujące je rosyjskie myśliwce. Operacja była koordynowana z sojusznikami z NATO.

W odpowiedzi na tę sytuację resort obrony Rosji przekazał, że maszyny dalekiego zasięgu faktycznie wykonały planowany lot nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego.

"Na pewnych etapach trasy bombowce eskortowane były przez myśliwce z innych krajów" - podkreślono w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Interfax.

Eskortę ze strony Rosji zapewniły załogi samolotów Su-35 Sił Powietrzno-Kosmicznych. Lot trwał wówczas ponad cztery godziny.

W reakcji na działania NATO Rosjanie zapewnili, że "wszystkie loty samolotów Sił Powietrzno-Kosmicznych odbywają się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przestrzeni powietrznej".

"Wydarzenia": Zagrożenie pożarowe w lasach. Prognozy są niepokojące Polsat News