W skrócie Bogdan Klich odbył rozmowy w Departamencie Stanu USA oraz poinformował 14 amerykańskich kongresmenów o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety.

Na terytorium Polski spadły w piątek trzy rosyjskie rakiety manewrujące typu Ch-101, jednak zdarzenie nie spowodowało żadnych strat materialnych ani ofiar.

Mimo intensywnych działań dyplomatycznych strony polskiej, wysocy rangą urzędnicy w Waszyngtonie nie odnieśli się jeszcze publicznie do kwestii incydentów.

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Charge d'affaires RP w Waszyngtonie Bogdan Klich odbył we wtorek rozmowy w Departamencie Stanu USA na temat naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Do spotkania doszło dzień po tym, jak Klich przekazał informację na temat naruszenia polskiej przestrzeni przez rosyjskie rakiety w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Stało się to jeszcze przed poniedziałkowym wtargnięciem drona w przestrzeń powietrzną Polski.

"Wczoraj w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa USA przedstawiłem informację o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie rakiety Ch-101 oraz po raz kolejny omówiłem kwestię stałego rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce" - informował na X.

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Bogdan Klich zwrócił się do przedstawicieli Kongresu USA

Klich wystosował wcześniej osobiste listy do 14 przedstawicieli Kongresu, w tym szefów komisji w obu izbach. Poinformował w nich o skutkach wywołanych przez rosyjskie rakiety manewrujące, które wylądowały w Polsce oraz o okolicznościach naruszenia, do którego doszło podczas ćwiczeń wojskowych państw Koalicji Chętnych.

Dyplomata podkreślił, że incydent wpisuje się w szerszą politykę zastraszania państw wspierających Ukrainę i przestrzegł przed rosyjską dezinformacją.

W piątek podobne informacje urzędnikom Pentagonu i Departamentu Stanu nt. incydentu przekazał wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.

Jak dotąd żaden wysoki rangą urzędnik w Waszyngtonie nie odniósł się do sprawy publicznie. W odpowiedzi na pytania Departament Stanu i Pentagon odesłały do polskiego MON.

Trzy rosyjskie rakiety spadły na terenie Polski

W piątek w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Do incydentu doszło podczas ćwiczeń wojsk państw Koalicji Chętnych w Polsce. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Nie odnotowano również żadnych zniszczeń infrastruktury.

W poniedziałek przestrzeń powietrzną Polski naruszył dron, który po przekroczeniu granicy zawrócił.

"W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu" - informowano w komunikacie armii.

Ostatecznie decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia podjęto po "zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu".

W poniedziałek NATO przydzieliło do dyspozycji Polski samolot wczesnego ostrzegania AWACS Boeing E-3 Sentry.



