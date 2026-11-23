W skrócie Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101, które spadły w Nowym Lipowcu, Rudniku i Mołodyczu.

Prokurator Marcin Kozak podkreślił, że polskie prawo nakłada na prokuraturę obowiązek przeprowadzenia śledztwa, mimo braku współpracy ze strony Federacji Rosyjskiej.

Szczątki pocisków oraz zebrana dokumentacja dostarczą Wojsku Polskiemu cennych informacji o potencjale militarnym Rosji i mogą posłużyć do ewentualnych roszczeń.

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Rosyjskie pociski manewrujące Ch-101, które w nocy z czwartku na piątek spadły na terytorium Polski, są przedmiotem śledztwa Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Choć prowadzenie postępowania może utrudnić brak współpracy ze strony Federacji Rosyjskiej, śledczy podkreślają, że zgromadzony materiał dowodowy ma znaczenie nie tylko dla samego dochodzenia.

Podczas poniedziałkowego briefingu prokurator Marcin Kozak odniósł się do wątpliwości dotyczących dalszego przebiegu sprawy.

- Mogłoby powstać takie wrażenie, że przecież i tak tu żadnego aktu oskarżenia nie będzie, bo Federacja Rosyjska nie współpracuje - zauważył.

Jak jednak wyjaśnił, polskie przepisy nie pozostawiają prokuraturze wyboru w kwestii wszczęcia postępowania dotyczącego przestępstwa ściganego z urzędu.

- Zgodnie z polskim prawem w każdej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa, na prokuraturze ciąży ustawowy obowiązek wszczęcia i przeprowadzenia postępowania. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik tego postępowania - podkreślił.

Rosyjskie pociski w Polsce. Śledczy zdobyli cenne informacje

Nawet jeśli postępowanie nie zakończy się skierowaniem aktu oskarżenia, przeprowadzone czynności mogą przynieść Polsce wymierne korzyści. Prokurator zwrócił uwagę, na znaczenie zabezpieczonych szczątków rosyjskich pocisków i dokumentacji sporządzonej w miejscach ich upadku.

- Te ustalenia, które poczyniliśmy na miejscu zdarzenia, te zebrane szczątki oraz pomiary i pobrane ślady będą pomocne innym instytucjom i organom państwowym, w szczególności Wojsku Polskiemu - wyjaśnił.

Jak zaznaczył Kozak, dzięki czynnościom śledczych pozyskano "liczne i bardzo cenne informacje o potencjale wojskowym innego państwa".

Nie chodzi tu jedynie o korzyści militarne. Zebrane dowody mogą bowiem posłużyć również polskiemu MSZ oraz innym instytucjom w działaniach na arenie międzynarodowej. Prokuratura wskazuje ponadto, że ustalenia mogą stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Kozak podkreślił przy tym, że oględziny miejsc upadku pocisków miały charakter niepowtarzalny. Po zasypaniu lejów i przekazaniu terenu do użytkowania nie byłoby już możliwości ponownego zabezpieczenia wszystkich śladów w pierwotnym stanie.

Pociski Ch-101 spadły w trzech miejscowościach. Prokuratura ujawnia ustalenia

Podczas konferencji przekazano także nowe informacje dotyczące samych obiektów. Szczątki pocisków manewrujących Ch-101 odnaleziono w Nowym Lipowcu, Rudniku i Mołodyczu.

Według wstępnych ustaleń wszystkie trzy pociski zostały wyprodukowane w Dubnie w obwodzie moskiewskim w czwartym kwartale 2026 roku.

Czynności w Nowym Lipowcu i Rudniku zostały już zakończone. W Mołodyczu śledczy wznowili pracę w poniedziałek rano, a ich zakończenie zaplanowano jeszcze tego samego dnia.

Prokuratura poinformowała, że w żadnej z trzech lokalizacji nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani poważnych zniszczeń mienia. Pociski spadły na tereny niezamieszkałe.

Śledztwo wszczęto w kierunku sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Za taki czyn grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Dlaczego rosyjskie rakiety spadły na Polskę? Biegli zbadają szczątki

Jednym z najważniejszych pytań pozostaje to, czy pociski znalazły się nad Polską przypadkowo, czy zostały tam skierowane celowo.

Śledczy zamierzają ustalić miejsce ich wystrzelenia, trasę przelotu oraz przyczyny upadku. Badane będą między innymi ewentualne wady konstrukcyjne i możliwość utraty paliwa.

Biegli przeanalizują również układy napędowe, systemy nawigacyjne oraz rodzaj przenoszonych głowic bojowych.

Prokuratura nie potwierdza na razie ostatecznie, czy we wszystkich trzech lokalizacjach doszło do detonacji materiałów wybuchowych. Na taką możliwość wskazują ślady znalezione podczas oględzin, jednak rozstrzygające mają być opinie biegłych.



