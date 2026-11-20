W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ potwierdziło, że w polską przestrzeń powietrzną wleciały prawdopodobnie trzy obiekty, w tym rakiety Ch-101 oraz dron odrzutowy.

Służby prowadzą działania w trzech lokalizacjach: Rudniku nad Sanem, Mołodyczu oraz Nowym Lipowcu, gdzie doszło do upadku jednego z obiektów.

Generał Tomasz Drewniak wyjaśnił, że należy zebrać więcej informacji o kontekście zdarzenia. Coraz częściej rosyjska taktyka polega na kierowaniu środków napadu w stronę granicy, aby następnie zaatakować Ukrainę z zaskoczenia.

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Jak podkreśla generał Tomasz Drewniak, najdokładniejsze informacje o obiekcie, który wleciał na terytorium Polski, posiada wojskowo. - Oni wiedzą najlepiej, widzieli prędkość obiektu, parametry lotu - zaznacza były inspektor sił powietrznych.

W przypadku obiektu, który spadł w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, wszystko wskazuje na strategiczny pocisk manewrujący Ch-101.

Upadek obiektu w tym miejscu potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Rosyjska taktyka od dłuższego czasu jest taka, że te drony i rakiety są tak zaprogramowane, że lecą w kierunku Polski i przy samej granicy potrafią zawracać. Następnie uderzają od zachodu lub północy na ukraińskie obiekty

Obiekty na terytorium Polski. Generał o taktyce Rosjan

- Trzeba sprawdzić, czy mieliśmy sygnały z Ukrainy. Jeśli wcześniej Ukraińcy nam nie podpowiedzą, to trudno jest wszystko zobaczyć z wyprzedzeniem - wskazuje generał.

Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że w nocy dyżurowały polskie F-16 i szwedzkie Gripeny. Piloci mieli też do dyspozycji latającą cysternę. Wojsko doprecyzowało, że chodzi o dwie pary myśliwców. Dyżurował też samolot wczesnego ostrzegania.

Drewniak dalej zaznacza, że należy sprawdzić kontekst całego zdarzenia.

- Trzeba sprawdzić, czy przy naszej granicy był jeden czy więcej obiektów, które na przykład mogły skręcić przed polską granicą. Rosyjska taktyka od dłuższego czasu jest taka, że te drony i rakiety są tak zaprogramowane, że lecą w kierunku Polski i przy samej granicy potrafią zawracać. Następnie uderzają od zachodu lub północy na ukraińskie obiekty. Trzeba widzieć cały obraz, czy to był jeden obiekt, czy kilkanaście - mówi Interii.

Jak wskazuje generał, to kwestia, która pozwoliłaby ustalić skalę operacji, w wyniku której spadł obiekt w Nowym Lipowcu.

Rudnik, Mołodycz, Nowy Lipowiec. Akcja służb w trzech miejscach

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że "w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej" służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach. To Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec.

Szef BBN Bartosz Grodecki przed godziną 11 poinformował, że prezydent otrzymał informację, iż na teren Polski wleciały dwa obiekty.

Na pewno wiadomo, że w nocy z czwartku na piątek i w piątek rano trwał zmasowany atak na Ukrainę. Po godzinie 3.00 Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, iż "w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono (...) niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP".

Dostępne są też dane ukraińskich i rosyjskich ośrodków monitorujących, które śledzą ruch rakiet i innych środków napadu powietrznego nad Ukrainą.

Z tych danych wynika, że obiektem, który wleciał na terytorium Polski, jest rakieta Ch-101, która została wystrzelona przez Rosjan z terytorium Rosji, na północ od granic Ukrainy na wysokości obwodu sumskiego.

Informacje o rakiecie Ch-101 podał też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej - podkreślił. Dodał również, że możliwe, iż do Polski wleciały trzy obiekty. Prawdopodobnie dwie rakiety i dron odrzutowy. Kluczowe ma tutaj być badanie szczątków obiektów.

Jakub Krzywiecki



