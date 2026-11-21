W skrócie W nocy z czwartku na piątek w południowo-wschodniej Polsce rozbiły się dwie rosyjskie rakiety oraz dron, jednak w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Mieszkańcy terenów przygranicznych skarżą się na opóźnienia w systemach powiadamiania RCB oraz syrenach alarmowych w obliczu rosyjskich ataków.

Gen. broni pil. Ireneusz Nowak przekazał, że pocisków nie zestrzelono ze względu na trudne warunki atmosferyczne panujące w rejonie zdarzenia.

Temat komentują Dorota Gawryluk i Jan Wróbel w programie "Kalejdoskop Wydarzeń"

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- Już niczego nie oczekujemy, prawda? Ten system powiadomień, system bezpieczeństwa, już nikt nie liczy na to, że on rzeczywiście kogoś o czymś powiadomi - oceniła Dorota Gawryluk, odnosząc się do wypowiedzi mieszkańców terenów, które narażone były na rosyjskie uderzenia.

W rozmowach z Polsat News wskazywali oni, że o niebezpieczeństwie powiadomieni zostali z opóźnieniem - zarówno przez system syren, jak i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

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Współprowadzący "Kalejdoskopu Wydarzeń" Jan Wróbel wskazał na jeszcze jeden problem systemu bezpieczeństwa dotyczący rutynowości powiadomień.

- Mieszkańcy się przyzwyczaili. I po czternastym, czy dwudziestym czwartym alercie myślę sobie, że przewracam się na drugi bok i śpię dalej - mówił, zwracając uwagę na dość dużą częstotliwość alertów otrzymywanych przez mieszkańców wschodniej Polski w obliczu rosyjskich ataków w Ukrainie.

- W momencie, gdyby ten alert przyszedł nawet wcześniej, wspaniale o czasie i byłby absolutnie prawdziwy, to mamy sytuację jak ze znanej bajki, że Jaś w końcu krzyczy, że wilki są we wsi i nikt mu już nie wierzy - mówił Wróbel.

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Gawryluk zwróciła uwagę na brak miejsc, w których mieszkańcy zagrożonych terenów mogliby szukać schronienia przed uderzeniem. - Nawet jeśli system powiadomi o czasie, chociaż tutaj mieszkańcy wyraźnie mówią, że to nie było o czasie, no to co z tego? Gdzie się schowamy? - pytała.

- To i tak nam niczego nie da, więc po co mamy się martwić i przejmować jakimiś alertami? - odnosiła się do narracji świadków zdarzenia dziennikarka.

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Dorota Gawryluk stwierdziła, że dyskusja o tym, co powinno robić się z rakietami, które naruszają polską przestrzeń powietrzną, trwa już od czterech lat.

- Jeszcze dwa, trzy lata temu za rządów PiS-u (utrzymywało się stanowisko żeby) nie zestrzeliwać, broń Boże. No bo jak zestrzelimy, to będzie wojna NATO kontra Rosja, ale już doszliśmy do momentu, żeby zestrzeliwać - wskazywała.

Jan Wróbel przypomniał komunikat dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Ireneusza Nowaka, który informował, że pocisków, które pojawił się w nocy z czwartku na piątek nie można było unieszkodliwić w powietrzu ze względu na "niezwykle trudne warunki atmosferyczne, które w tym momencie panowały w rejonie".

- Modlimy się o pogodę, tak? - ironizowała Gawryluk.

- Miejmy nadzieję, że Rosjanie będą na tyle dżentelmeńscy, że zaatakują nas przy sprzyjającej pogodzie - odpowiadał jej współprowadzący.

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