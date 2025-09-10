Rosyjskie drony w Polsce. Cztery lotniska zamknięte

W skrócie Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas ataku na Ukrainę.

Lotniska w Warszawie, Modlinie, Rzeszowie i Lublinie zostały czasowo zamknięte z powodu działań wojskowych.

MON i służby prowadzą operację neutralizacji dronów i apelują o zachowanie spokoju.

"W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron" - poinformowało w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ.

Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń. Cztery lotniska zamknięte

W związku z prowadzoną operacją amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała w krótkim komunikacie o tymczasowym zamknięciu w Polsce czterech lotnisk z powodu "nieplanowanej działalności militarnej, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa".

Chwilowo nie funkcjonują lotniska: Warszawa-Chopin, Modlin, Rzeszów-Jasionka i port lotniczy w Lublinie.

Jak podkreślili rozmówcy PAP w Ministerstwie Obrony Narodowej, czasowe wstrzymanie ruchu na cywilnych lotniskach to normalna procedura podczas intensywnych działań lotnictwa wojskowego w regionie.

Jednocześnie zapewnili, iż MON i Dowództwo Operacyjne RSZ monitorują sytuację i będą komunikowali dalsze informacje.

Lotnisko Chopina nie funkcjonuje. Apel do pasażerów

W środę o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina poinformował także sam port. Jak przekazano, lotnisko pozostaje otwarte, ale nie prowadzi operacji lotniczych.

Pasażerowie proszeni są o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych.

Zgodnie z przepisami na warszawskim Lotnisku Chopina od godz. 23.30 do godz. 5.30 obowiązuje "core night", czyli zakaz startów i lądowań samolotów. Nie dotyczy to jednak lotów opóźnionych z przyczyn niezależnych od linii lotniczych, lotów medycznych i związanych z bezpieczeństwem państwa.

Rosyjskie drony nad Polską. Trwa operacja wojska

O sytuacji w naszym kraju na bieżąco informowani są prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk, który jest na miejscu działań. Wraz z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej szef rządu odebrał komunikat od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza, gdyż to on bezpośrednio nadzoruje ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych" - przekazał z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zaapelował również, aby w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów, nie podchodzić do nich i poinformować policję.

