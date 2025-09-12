Rosyjskie drony nad Polską. Tusk zapowiada działania NATO

- Jestem od rana w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Otrzymałem informację, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę - powiedział podczas konferencji prasowej Donald Tusk. Słowa premiera nawiązują do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło w nocy z wtorku na środę.