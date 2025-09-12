Rosyjskie drony nad Polską. Tusk zapowiada działania NATO
- Jestem od rana w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Otrzymałem informację, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę - powiedział podczas konferencji prasowej Donald Tusk. Słowa premiera nawiązują do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło w nocy z wtorku na środę.
W piątek Donald Tusk odwiedził Zakłady Metalowe Dezamet S.A. w Nowej Dębie. Na miejscu zorganizowano konferencję prasową, podczas której premier zaznaczył, że Polska znajduje się "w szczególnym momencie historycznym".
- Polska i cały świat są pod wrażeniem narastającego napięcia w tym rejonie świata. Wojna z Ukrainą i atak dronów na polską przestrzeń powietrzną 10 września w nocy powodują, że o niczym innym dzisiaj nie rozmawiamy, tylko o bezpieczeństwie - powiedział.
Rosyjskie drony nad Polską. Tusk: NATO podejmie dalsze działania
Szef rządu poinformował, że od rana pozostaje w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Zapowiedział, że jeszcze w piątek ustalone zostaną dalsze kroki Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczące reakcji na działania Rosjan w Polsce.
- Mam pewność, że jeszcze dzisiaj będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań - ogłosił Donald Tusk.
Wkrótce więcej informacji.