Do odkrycia szczątków rosyjskiego drona na terenie miejscowości Cześników na Lubelszczyźnie doszło 10 września rano.

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, w okolicach tamtejszego cmentarza odnaleziono szczątki "w postaci statecznika".

Nagranie z operacji wojska trafiło do sieci.

Wskazano, że dron, którego szczątki odnaleziono, "najprawdopodobniej został zestrzelony po godz. 3:00 w rejonie miejscowości Cześniki - Niewirków". Prokuratura podkreśla przy tym, że ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej.

Rosyjski dron w Cześnikach. Jest komunikat prokuratury

"Jednocześnie są prowadzone czynności zmierzające do odnalezienia i zabezpieczenia pozostałych fragmentów uszkodzonego drona" - zaznaczono w komunikacie służb.

"Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby w wyniku przedmiotowego zdarzenia ktokolwiek został pokrzywdzony" - podkreśono.

Według wskazanych informacji śledztwem oraz badaniem szczątków na terenie Cześników zajmują się prokuratorzy z Wydziału 1 Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zamościu i Wydziału 8 Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Prokuratura w Zamościu apeluje przy tym, by w przypadku odkrycia szczątków innych dronów lub podobnych do nich obiektów, informować właściwe służby.

Jak donosi reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz, szczątki dronów znaleziono jeszcze w miejscowościach: Wyryki, Wyhalew, Krzywowierzba oraz Wohyń. Jak oficjalnie potwierdzono, elementy rosyjskiej maszyny odkryto także w Mniszkowie pod Łodzią.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wydano alert RCB

W nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony.

Wojsko zareagowało, używając uzbrojenia do zestrzelenia obiektów, a wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Po godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla siedmiu województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego) w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

RCB zaapelowało o informowanie służb o dronach i miejscach ich upadku. "Zachowaj spokój" - zaleca mieszkańcom RCB.

