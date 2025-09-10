Rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie z operacji wojska
W miejscowości Cześniki (pow. zamojski) ujawniono elementy drona w postaci statecznika. Nagranie z operacji wojskowej, strącającej rosyjski bezzałogowiec, trafiło do sieci. RCB zaapelowało o informowanie służb o dronach i miejscach ich upadku.
Do odkrycia szczątków rosyjskiego drona na terenie miejscowości Cześników na Lubelszczyźnie doszło 10 września rano.
Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, w okolicach tamtejszego cmentarza odnaleziono szczątki "w postaci statecznika".
Nagranie z operacji wojska trafiło do sieci.
Wskazano, że dron, którego szczątki odnaleziono, "najprawdopodobniej został zestrzelony po godz. 3:00 w rejonie miejscowości Cześniki - Niewirków". Prokuratura podkreśla przy tym, że ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej.
Rosyjski dron w Cześnikach. Jest komunikat prokuratury
"Jednocześnie są prowadzone czynności zmierzające do odnalezienia i zabezpieczenia pozostałych fragmentów uszkodzonego drona" - zaznaczono w komunikacie służb.
"Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby w wyniku przedmiotowego zdarzenia ktokolwiek został pokrzywdzony" - podkreśono.
Według wskazanych informacji śledztwem oraz badaniem szczątków na terenie Cześników zajmują się prokuratorzy z Wydziału 1 Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zamościu i Wydziału 8 Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Prokuratura w Zamościu apeluje przy tym, by w przypadku odkrycia szczątków innych dronów lub podobnych do nich obiektów, informować właściwe służby.
Jak donosi reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz, szczątki dronów znaleziono jeszcze w miejscowościach: Wyryki, Wyhalew, Krzywowierzba oraz Wohyń. Jak oficjalnie potwierdzono, elementy rosyjskiej maszyny odkryto także w Mniszkowie pod Łodzią.
Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wydano alert RCB
W nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony.
Wojsko zareagowało, używając uzbrojenia do zestrzelenia obiektów, a wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.
Po godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla siedmiu województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego) w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
RCB zaapelowało o informowanie służb o dronach i miejscach ich upadku. "Zachowaj spokój" - zaleca mieszkańcom RCB.